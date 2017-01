Genåbning taget til efterretning

I et åbent brev til Naalakkersuisut har medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut, opfordret til, at Naalakkersuisut skal give afslag på, at forsvaret vender tilbage til Grønnedal.

Men det kommer ikke til at ske.

- Der er ikke indgået en politisk aftale om, at Forsvaret skal fraflytte Grønnedal, og derfor skal der heller ikke indgås en politisk aftale om, at Forsvaret alligevel ikke fraflytter Grønnedal, udtaler naalakkersuisoq for selvstændighed,natur, miljø og landbrug Suka K. Frederiksen på Nalaakersuisuts hjemmeside.

Krav op oprydning

Hun fastholde dog sit krav om, at forsvaret skal rydde op i Grønnedal, uanset om de bliver eller forlader stedet.

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at Forsvarsministeriet tager hånd om og ansvar for miljøoprydningen i Grønnedal, anfører Suka K. Frederiksen.

Hun understreger ligeledes, at hun er utilfred med den måde, selvstyret har været inddraget og orienteret på i denne sag.

- Det følger vi selvfølgelig op på, lover hun.