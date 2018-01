Borgmester jubler over Naalakkersuisuts flytteplaner

Der vil være masser af fordele, hvis Jern-og Metalskolen i Nuuk bliver flyttet til Sisimiut.

Det mener borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S), der roser Naalakkersuisuts plan for at flytte skolen.

- Ved at ligge det sammen med resten af KTI / Tech College Greenland i Sisimiut får de studerende et bedre studiemiljø, når de får adgang til lærerkræfter og andre studerende inden for håndværkererhvervene, Råstofskolen og den arktiske ingeniøruddannelse under DTU, siger han i en pressemeddelelse.

Derfor håber Malik Berthelsen på, at mange lærere på Jern-og Metalskolen i Nuuk, vil flytte til Sisimiut.

- Jeg forventer, at de mange gode fritidsmuligheder i Sisimiut, lave daginstitutionstakster og en folkeskolen i rivende udvikling i Qeqqata Kommunia samt de mange udviklingstiltag i regionen vil være med til at overbevise mange lærere om at flytte til Sisimiut, fremhæver han.

Qeqqata Kommunia starter nu et tæt samarbejde op med Uddannelsesdepartementet for at sikre gode boliger til lærerne og de studerende i Sisimiut

- Samt selvfølgelig planlægge en ny og moderne Jern- og Metalskole som en naturlig del Campus området midt i Sisimiut, lyder det fra Qeqqata Kommunia.