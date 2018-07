Børnetalsmanden: Ikke så kompliceret at vende systemet om

Walter Turnowsky Fredag, 20. juli 2018 - 13:08

Børn svigtes, fordi systemet ikke er tilpasset familierne. Som vi fortalte tidligere, så er det et af de centrale budskaber i den videotransmitterede tale som børnetalsmand Aviâja Egede Lynge hold ved ICCs General Assembly.

Men faktisk behøves det ikke at være så frygtelig kompliceret at lave om på tingene, sagde hun videre.

- Familierne er dem som kender deres liv bedst, og selv de, som har det sværest, ved hvad de kunne tænke sig at forbedre i deres familieliv.

- Fremfor at komme med løsningsmodeller ovenfra, som vi er vant til, har de ret til at blive inddraget og føle ejerskab over deres egne processer henimod et bedre liv.

- Prøv som lytter et øjeblik at forestille dig, at du bliver spurgt om, hvordan du helst ser dit liv forbedret.

- Prøv at forestil dig, at der kommer en anden person og fortæller dig, at du skal lave dit liv om, på en måde som du føler ikke kan forholde dig til, og hvor du ikke har dig selv og din identitet med. Hvad føler du? Føler du dig motiveret?

- Hvis du tværtimod forestiller dig at vedkommende ved hvem du er, inddrager dig og sammen med dig kan forestille sig målet, og hvordan man kommer dertil, hvordan føles det så?

- Første skridt i processen omkring en tilpasning af systemet til familierne, er inddragelse af familierne og de steder hvor familierne er. Her har vi i MIO i de sidste tre år afprøvet en ny inddragelsesmetode, hvor vi tager udgangspunkt i og tilpasser os de lokale kulturer, former for tabu, og måder at kommunikere på. På denne måde har det lykkes os at få hørt børn og familier, nået til kernen af tabuiserede emner og fremhentet deres forslag og anbefalinger. Her er den vigtigste grundregel at arbejde ligeværdigt med de mennesker vi har med at gøre.

- Og netop en ligeværdig tilgang er et godt sted at starte, sluttede Aviâja Egede Lynge sin tale