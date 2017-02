Børn vil også vide, hvad der skete i fortiden

Elever fra 7. B på Kangillinnguit Atuarfiat i Nuussuaq er mandag på besøg på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Danmark. Opholdet i Danmark med diverse udflugtsture og besøg er en del af den præmie, som klassen vandt for deres kreative historieformidling om emnet “Rigsfællesskabet”.

Inden forløbet havde klassen ikke det store kendskab til den fælles grønlandsk-danske historie. Det fortæller to af pigerne fra klassen til Sermitsiaq.AG via Historiedystens pressekoordinator.

- Vi vidste ikke særlig meget, inden vi begyndte, siger Camilla, der er en af pigerne i 7.b.

På vegne af sine klassekammerater gør hun opmærksom på, at det er vigtig for dem, at de kender deres historiske baggrund.

- Børn skal jo vide hvad der er sket i både Danmark og Grønland, understreger Camilla fra 7.b på Kangillinnguit Atuarfiat.

Kendte ikke Poq og Qiperoq

Eleverne i 7. b vandt konkurrencen med en film, hvor de fortæller om Poq og Qiperoqs rejse til Danmark i 1700-tallet.

- Vi havde aldrig hørt om dem før, så det var meget spændende. Det var spændende at lære en helt anden historie at kende, end vi havde hørt før, og det var meget anderledes, end vi troede. Det var godt at prøve at finde ud af den rigtige historie, men det var også svært, og vi brugte meget lang tid på at lave de ting, der skulle være med i vores film, fortæller Camilla og klassekammeraten Natascha samstemmende.

På rundtur i København

Senere i dag skal skoleklassen besøge deres venskabsklasse fra Hillerødsholmskolen og derefter skal de opleve både Fredensborg og Kronborg.

Tirsdag skal eleverne bl.a. på Christianborg og mødes med socialdemokratiets Mogens Lykketoft og forbi Amalienborg. Onsdag rundes turen af med VIP-kanalrundfart med egen guide og frokost om bord.