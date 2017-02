Skoleklasse vinder en tur til Danmark

Masser af oplevelser venter for 7. B fra Kangillinnguit Atuarfiat, Nuuk.

For klassen har vundet den landsdækkende historiequiz, Historiedysten. Klassen skal i starten af den her måned på en begivenhedsrig klassetur til Danmark.

Klassen imponerede dommerne med en spændende og historisk korrekt film om inuitterne Poq og Qiperoq, der kom til København i 1700-tallet. Nu er det klassens tur til selv at tage rejsen til København, der også inkluderer et besøg på Det Nationalhistoriske Museum, oplyser arrangørerne af konkurrencen.

Sjov og lærerig tur

- Det var svært at udvælge vinderklassen, men 7. B fra Kangillinnguit Atuarfiat udviste en særdeles stor forståelse for emnet og deres produkt var meget veludført. Nu glæder vi os til at tage imod dem og sørge for, at de får en sjov og lærerig tur til Danmark,siger Mette Skougaard, direktør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

I 2016 var det første gang, at grønlandske klasser kunne deltage i Historiedysten.

Ved at inddrage grønlandske klasser håber museet at udbrede kendskabet til Danmark og Grønlands fælles historie og styrke dansk-grønlandske bånd. Den grønlandske klasse skal under deres besøg også møde deres venskabsklasse fra Hillerødsholmsskolen, så eleverne kan lære hinanden bedre at kende.

Se den korte film, som 7.B fra Kangillinnguit har laver her: