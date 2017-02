Bitter priskrig ender hos konkurrencestyrelsen

Administrerende direktør for Kitaa Seafood, Robert Møller, oplyser til Sermitsiaq.AG, at han vil indklage Royal Greenland for konkurrencestyrelsen, og et møde med styrelsen er fastsat.

- På mødet vil jeg fremlægge dokumentation for, at Royal Greenland misbruger sin dominerende position – ikke mindst som en selvstyreejet virksomhed, oplyser Robert Møller.

Stridens kerne

Stridens kerne er, hvad prisen på hellefisk skal være.

Royal Greenland kører med forskellige priser på samme fisk alt efter indhandlingssted. Og der er store prisforskelle, viser det sig.

I Nuuk steg prisen i starten af februar med fire kroner kiloet i Nuuk, så den nu ligger på 30 kroner kiloet. Andre steder på kysten er indhandlingsprisen kun 16,50 kroner kiloet.

Den forskel undrer Robert Møller, og han kan kun se en forklaring:

- Royal Greenland ønsker at kvæle vores virksomhed. Det giver ikke mening, at prisen på hellefisk er så forskellig, siger han og henviser til, at verdensmarkedspriserne på hellefisk er stoppet med at stige.

Royal Greenland forklarer

Til Sermitsiaq udtaler Royal Greenlands direktør for eksterne relationer og HR, Jens K. Lyberth:

- Vi har investeret store beløb i fabriksanlæg, og vi har indgået afsætningsaftaler med vore kunder, og vi er derfor nødt til at følge med priserne i konkurrenceområderne for at forsvare vore investeringer og sikre os en nødvendig andel af råvarerne til at opfylde vore forpligtelser over for kunderne. Derfor tager vi kampen op i de områder, hvor vi er udsat for konkurrence.

