Bitter priskrig på hellefisk i Nuuk

Der foregår i disse dage en bitter pris­ krig på helle sk i Nuuk, hvor de tre selskaber Royal Greenland, Polar Seafood og Kitaa Seafood slås om råvarerne.

Indhandlingsprisen på hellefisk i Nuuk har i et stykke tid ligget stabilt på 26 kroner ­ og det er allerede en høj pris i forhold til de 16,50 kroner, som Royal Greenland beta­ ler fiskerne i for eksempel Upernavik.

Men mandag den 13. februar hævede Royal Greenland kiloprisen med to kroner til 28 kroner, og Polar Seafood og Kitaa Seafood valgt at følge trop for at fastholde indhandlingerne til deres egne fabrikker.

Fredag den 17. februar hævede Royal Greenland indhandlingsprisen yderligere med to kroner til 30 kroner.

Polar Seafood fulgte med til 28,50 kroner.

Men Kitaa Seafood måtte stå af ved de 28,00 kroner.

- Vi er i dag nødsaget til at køre med en lavere indhandlingspris end konkurrenter­ne, og konsekvensen i form af manglende råvaretilførsler kan i værste fald betyde, at vi bliver nødt til at dreje nøglen om, siger Kitaa Seafoods direktør Robert Møller.

Læs mere i Sermitsiaq: