Besøg Malene i Igaliku via computer

Google Earth giver nu mulighed for, at man kan gå direkte ind i udvalgte folks hjem over hele verden. Projektet hedder "This is my home" og Malene Egede fra Igaliku, Sydgrønland, er en af de første, der viser et traditionelt hjem frem, oplyser Visit Greenland. Det er også muligt at besøge eksempelvis en iglo i Canada.

Prøv selv: Besøg Malene her

Når man via sin computer besøger det isoleret fåreholdersted i Sydgrønland, opdager man, at Malene Egede har potteplanter i vinduerne, hestemaleri på væggen og reoler fyldt med bøger.

Anders Stenbakken, direktør for Visit Greenland siger:

- Vores samarbejde med Google har hjulpet Grønland til at være et af de første steder, som bliver vist på denne fascinerende platform – som vil øge nysgerrigheden og fremme forståelsen af Grønland på en hel ny måde.

Læs: Filmstjerne viser Sydgrønland frem på Google Street View

Tidligere på året blev Sydgrønland præsenteret på Googles korttjeneste Street View. Skuespillerstjernen Nikolaj Coster-Waldau deltog i lanceringen. Han havde personlig vandret med en trekker, for at lave optagelser til korttjenesten.