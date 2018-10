Benzinkort-misbrug blev brugt til en båd

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. oktober 2018 - 17:16

En person, der ifølge Doris J. Jensen ikke er en del af husstanden, har haft adgang til tjenestebilen, hvor kort og adgangskode lå.

Aktindsigt

- Ifølge det oplyste har optankningskortet været opbevaret i bilen, ligesom koden til kortet har været opbevaret i tilknytning til kortet, skriver statsautoriserede revisor fra Deloitte, Bo Colbe, i sin redegørelse til departementschef Lone N. Møller den 18. november 2011.

Sermitsiaq.AG har fået revisionsrapporten udleveret efter begæring om aktindsigt.

Det viser sig, at beløbet på 6.855,45 kroner, som er tilbagebetalt, alene gælder optankning fra en benzinstander, der kun kan anvendes til optankning af både.

Misbrug kan være langt højere

Misbruget kan således være langt større, men det har ikke været muligt at fastslå dette med 100 procents sikkerhed, kan man udlede af revisionsrapporten.

- Det fremgår endvidere af flere fakturaer, at der blandt andet er sket optankning ved ”bilstandere”, hvor påfyldning andrager 75 liter benzin og andre gange under 25 liter benzin, skriver Bo Colbe, der efterfølgende gør opmærksom på, at bilen, en Mitsubishi Outlander, kun har en tankkapacitet på 60 liter og benzindunke, der kan anvendes til opfyldning af både med videre, fås i såvel 20 som 25 liter.

Storforbrug i sejlersæson

- Samtidig viser undersøgelserne, at optankningsfrekvenserne er højest i sommermånederne, der alt andet lige også er sejlersæson, bemærker revisoren.

- Med udgangspunkt i ovenstående, kan det derfor ikke afvises, hvorvidt der er tanket til dunke eller lignende – enten alene eller sammen med påfyldning af tjenestebilen, fremgår det.

- Dette kan dog ikke siges med sikkerhed ud fra bilagsmaterialet og vil derfor i højere grad kræve en mere politimæssig undersøgelse, konkluderer Bo Colbe.

Ingen aftaler

Da Doris J. Jensen fik udleveret benzinkortet fulgte der ikke nogen skriftlige aftaler i forhold til anvendelsen af kortet.

- Det tilknyttede optankningskort kan anvendes til optankning af bilen. Uagtet at det ikke fremgår eksplicit af et konkret regelsæt må det antages, at optankningskortet kun må anvendes til dette formål, fastslår den statsautoriserede revisor.

Departementet har anonymiseret navnet på den person, som har misbrugt benzinkortet i den rapport, som Sermitsiaq.AG har fået udleveret.