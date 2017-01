Avis: Birna Brjánsdóttirs legitimation fundet på Polar Nanoq

Efterforskerne til drabssagen i Island har fundet flere spor, hvis man skal tro det islandske medie Ruv.

Nyhedsmediet erfarer uden at nævne kilde, at man har fundet Birna Brjánsdóttirs ID-kort ombord på Polar Nanoq. ID-kortet blev fundet i en skaldespand på den grønlandske trawler, skriver Ruv.

Andre islandske medier refererer historien fra Ruv, uden at det er lykkedes dem at få poltiiet til at bekræfte oplysningerne.

Ruv skrev også mandag aften, at den ene mistænkte person kom ombord på trawleren omkring klokken 6.00 og 7.00 søndag morgen, mens den anden mistænkte kørte alene i den røde Kia Rio videre fra Hafnarfjörður-havn.

Den mistænkte kørte først rundt omkring havnen og kørte videre. Efter flere timer senere kom den mistænkte tilbage til havnen, skriver det islandske medie.

De to besætningsmedlemmer fra Polar Nanoq, der er varetægtsfængslet sigtet for drab, skal afhøres igen tirsdag.

De sidder fortsat varetægtsfængslet i isolation.

