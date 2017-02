Atassut Ungdom ønsker ikke at tage imod flygtninge

Som Sermitsiaq. AG skrev tirsdag, så er formand for Siumut Ungdom Steve Olsvig Sandgreen åben på at tage imod flygtninge til Grønland.

- Kalaallit er meget medmenneskelig og når der er indsamling til forskellige formåle, som indsamler mange penge, men vi må gå det næste skridt og begynde at modtage flygtninge, lød det blandt andet fra Steve Olsvig Sandgreen.

Nu melder Atassut Ungdom i debatten. Ungdomsorganisationen er imod Siumut Ungdoms udmelding.

Leger med ilden

- Grønland vil lege med ilden hvis landet tager imod flygtninge. For det kan være, at der er ISIS-medlemmer blandt de flygninge, som vi slet ikke kan gardere os imod, skriver Atassut Ungdoms formand Aqqalu Jerimiassen.

Og han fremhæver, at turismen kan blive ramt, hvis Grønland tager imod flygtninge.

- Grønland er et fredeligt sted, hvor turisterne kan føle sig trykke. Hvis vi bliver angrebet, vil turisterne holde sig fra os, og det kan skade vores økonomi, siger formanden for Atassuts ungdomsorganisation.

Træk udtalelserne tilbage

Aqqalu Jerimiassen opfordrer Steve Olsvig Sandreen til at trække sine udtalelser tilbage.

- Jeg opfordrer Steve Olsvig Sandreen til at trække sine udtalelser tilbage, for borgerne skal have tryghed, og hvis vi tager imod flygtninge, kan der komme kaotiske tilstande i Grønland. Og det er ikke vejen frem for landet, lyder det fra Aqqalu Jerimiassen.

