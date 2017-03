Arktisk oliestop stemt ned i EU - delvist

EU skal ikke arbejde for et totalstop for olieboring i hele Arktisk.

Det står klart efter dagens afstemning i EU-parlamentet.

Det var især to passager i forslaget til den arktiske politik, som ville have berørt Grønland.

Det ene sted stod der, at parlamentet 'opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne i internationale fora at arbejde for et fremtidigt totalt stop for udvindingen af arktisk olie og gas med det formål at opnå en lav-kulstofs-økonomi.'

Og det andet sted 'EU må samarbejde med internationale partnere for at afslutte offshore-boringer i arktiske farvande.'

Begge disse passager er nu blevet stemt ud af den endelig beslutning.

Til gengæld opfodrer parlamentet fortsat til, at der skal arbejdes for et stop i det arktiske farvande inden for EU og i det fælles økonomiske område (EEA). Sidstnævnte bestemmelse vil især ramme Norge, der ligger i det fælles økomiske område.

Men selvom de to mest vidtgående passager blev stemt ud, så er Dansk Folkepartis Jørn Dohrmann fortsat særdeles kritisk overfor beslutningen.

- Beslutningen sender stadig det signal, at en række parlamentariker ser Arktis som én stor nationalpark, der ikke har ret til egen udvikling, siger han til Sermitsiaq.AG.

Hvis EU begynder at presse Norge til at stoppe med olieboringer i Arktis, så frygter han, at det siden også kan ramme Grønland.

Dagens beslutning er ikke bindende for EU-kommissionen, og Jørn Dohrmann (DF) vurderer, at kommissionen ikke har tænkt sig at presse på for et oliestop.

- Det bedste man kan sige om dagens beslutning er, at den er direkte til skraldespanden, siger han.

Den vurdering deler han med den konservative Bendt Bendtsen, der tidligere overfor Sermitsiaq.AG har kaldt forslaget for 'en papirflyver'.

Det var Bendt Bendtsen, der sammen med sin gruppe EPP, havde krævet den særskilte afstemning om de tre paragraffer, der berører olieboring i Arktis.

De tre paragraffer stod ikke i det oprindelige udkast, men blev tilføjet under behandlingen i miljøudvalget.