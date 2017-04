Aqqalu Jerimiassen: Her er mine krav i forhandlingerne

- Vi har været i forhandlinger med Siumut i går (torsdag red.), og vi har præsenteret vores krav til partiet.

Det siger den store overraskelse ved kommunalvalget i Qaasuitsoq Avannarleq, Aqqalu Jerimiassen (A), der fik 530 personlige stemmer ved valget.

- Vi vil have mest indflydelse som muligt. Vi vil have udvalgsposter, og vores krav har også været, at jeg skal være 1. viceborgmester, da jeg har fået flest personlige stemmer, siger Aqqalu Jerimiassen.

Senere i dag, fredag, vil der være yderligere forhandlinger, oplyser Aqqalu Jerimiassen.

Der er 17 pladser ved den kommende Nordkommune i Qaasuitsoq.

Ved valget har Siumut fået ni mandater, Atassut tre, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq to mens Demokraterne fik et mandat.

