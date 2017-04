De kommer ind i Qaasuitsoq Avannarleq

Det trækker fortsat ud med de officielle resultater for alle kommuner.

Som vi tidligere har fortalt så viser Sermitsiaq.AGs beregning imidlertid, at Siumut får et snævert flertal på 9 mandater i Qaasuitsoq Avannarleq, Atassut får 3, IA får 2, Partii Naleraq får 2 og Demokraterne for 1.

LÆS: Det rækker måske alligevel i Qaasuitsoq Avannarleq

Det betyder, at følgende ville være valgt, hvis de personlige stemmetal alene var afgørende:

Siumut

Palle Jerimiassen

Ane Lone Bagger

Saiko Fleischer

Jørgen Kristensen

Jakob Petersen

Jens Immanuelsen

Ane Marie M. Andersen

Apollo Mathiasen

Susanne K. Eliasen

Atassut

Aqqalu Clasen Jerimiassen

Karl Markussen

Aqqaluk Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Bendt B.Kristiansen

Regine N. Bidstrup

Partii Naleraq

Anthon Frederiksen

Ole Danielsen

Demokraterne

Lena Ravn Davidsen

Vi er blevet gjort opmærksom på, at alle kredse skal være repræsenteret, hvilket sandsynligvis betyder, at Masauna Holm Petersen får det sidste Siumut-mandat i stedet for Susanne K. Eliasen.