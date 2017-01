14 chef-boliger i Nuuk

Ikke mindre en 14 »passende« boliger skal øremærkes Kommuneqarfik Sermersooqs ledelseslag i Nuuk, fremgår det af de drøftelser, som kommunens økonomiudvalg skal have på næste møde.

I dag har kommunen forbeholdt direktionen seks boliger, der administreres af Iserit A/S, herunder en villa på 187 m² til kommunaldirektøren.

Men nu skal listen udvides med otte nye chef-boliger, som kommunen fremadrettet skal kunne tilbyde nuværende og kommende chefer på de kommunale gange.

- Der har ikke tidligere været en klokkeklar systematik ved tildeling af personalebolig til chefansatte, så for at sikre en hurtig og smidig indslusning og opstart for de nyansatte chefer, hvortil der stilles store krav og forventninger, skal kommunen – såfremt det er aktuelt – tilsvarende kunne tilbyde en passende bolig til denne målgruppe, fremgår det af dagsorden til kommende møde i økonomiudvalget.

Kan tiltrække nye borgere

Med chefboligerne får Kommuneqarfik Sermersooq endnu et redskab til at at sikre den strategi, som går ud på at tiltrække 14.000 nye borgere til Nuuk i løbet af de kommende 14 år. Det fremgår blandt andet af strategien, at Nuuk skal fremstå som en by, hvor flere gerne vil søge job. - Det skal være attraktivt for arbejdskraft at flytte til Nuuk, understreges det i strategien.

Belønning til »varme hænder«

Men det er ikke kun Nuuk, der skal udstyres med fordele i kampen om landets bedste arbejdskraft. Også Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqoormiit skal have mulighed for at tilbyde konkrete goder, der får den uddannede arbejdskraft til at foretrække et job hos Kommuneqarfik Sermersooq.

