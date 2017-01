Vrede over Nuuks vækstdrømme

Planen om at Nuuk vil huse halvdelen af landets befolkning er en rød klud i hovedet på borgmestrene for landets tre andre storkommuner.

- Dét, Nuuk åbenbart drømmer om, er netop det, vi skal forhindre. Hele Grønland skal ikke samles i Nuuk, fastslår borgmester i Qeqqata Kommunia, Hermann Berthelsen.

Ønsker balance

Han ser hovedstadsstrategien som en understregning af den fornemmelse, de øvrige kommuner har haft gennem mange år: At Nuuk forsøger at kradse udviklingen til sig.

LÆS: Hver anden skal bo i Nuuk

- Landet brækker over i to dele, hvis vækst og tilgang af borgere skal koncentreres i Nuuk. Så er det også dér, de nye arbejdspladser skabes, siger Hermann Berthelsen.

- Men vi andre ønsker en ligeværdig fremtid. Og sådan må de da også have det inden for Kommuneqarfik Sermersooqs egne kommunegrænser. Tasiilaq og Paamiut skal også udvikles.

- Men er det ikke logisk, at enhver by forsøger at tjene egne interesser. Du tænker vel også egoistisk på din egen kommune - og på Sisimiut?

- Nej, vi forsøger netop ikke at være egoistiske. Hvis man kun ser på egeninteresserne, vil det skade alle på sigt, fastslår Hermann Berthelsen.

AG har meget mere om sagen