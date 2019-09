Zimbabwes tidligere præsident Mugabe er død

Walter Turnowsky Fredag, 06. september 2019 - 07:27

Zimbabwes tidligere præsident Robert Mugabe er død i en alder af 95.

Det skriver landets nuværende præsident, Emmerson Mnangagwa, i et opslag på Twitter. Det skriver også BBC.

Robert Mugabe regerede Zimbabwe fra 1980 til 2017, hvor han blev tvunget til at træde tilbage efter et militærkup.

Han kom til magten efter en længere væbnet revolution mod den hvide, styrende minoritet i landet, der på det tidspunkt hed Rhodesia - opkaldt efter den britiske kolonialist Cecil Rhodes.

Det gjorde Robert Mugabe som lederen af bevægelsen ZANU, der senere blev til partiet ZANU-PF.

De første syv år var han premierminister, mens han fra 1987 til 2017 sad som præsident.

Hans styre er ofte blevet mødt med international fordømmelse på grund af undertrykkelse af landets hvide mindretal. Han gjorde sig bemærket for sin autoritære politik og konfrontatoriske linje over for Vesten.

Under Robert Mugabe gik Zimbabwe, der er et af de mest råstofrige lande i Afrika, fra at være relativt rigt til at være et af de fattigste lande i verden med en voldsom inflation.

I 2000, efter et valg præget af vold og politisk undertrykkelse, lod Robert Mugabe bevæbnede grupper drive hvide farmere ud af landet. Det er den gængse opfattelse, at Robert Mugabe stod bag uddrivelsen.

Det fik Zimbabwes landbrugssektor til at kollapse og halverede bnp. Landet har i dag et af de laveste bnp per indbygger, en af verdens kortest forventede levetid, en af verdens højeste fattigdomsrater og en stor andel af hiv-smittede.

I 2008 var der et stort internationalt pres for, at Robert Mugabe skulle fjernes fra magten efter endnu et valg præget af politisk undertrykkelse.

- Jeg mener, at verden nu må sige: Du har sammen med dine kumpaner stået bag voldsomme menneskeretsovertrædelser, og du vil blive retsforfulgt i Haag, hvis du ikke træder tilbage, sagde den indflydelsesrige sydafrikanske biskop og aktivist Desmond Tutu på det tidspunkt.

Mange af Zimbabwes sorte indbyggere anser dog Mugabe som en frihedshelt, der var afgørende i kampen for selvstændighed fra den britiske kolonimagt.

- Han var et ikon for befrielsen, en pan-afrikaner der viede sit liv til frigørelsen og selvstændiggørelsen af hans folk, skriver præsident Mnangagwa i sit opslag.

- Hans bidrag til vores nations og kontinentets historie vil aldrig blive glemt.

Det britiske medie BBC skriver, at Mugabe igennem længere tid har lidt under et skrantende helbred.

Det lokale medie ZimLive skriver endvidere, at Mugabe angiveligt skal være død under et hospitalsophold i Singapore, hvor han havde opholdt sig siden april.