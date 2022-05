Zelenskyj: Rusland drømmer om at friheden forsvinder i Europa

Ritzau Torsdag, 05. maj 2022 - 07:15

Rusland er ikke klar til at stoppe krigen.



Det var budskabet fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, da han onsdag aften holdt en tale for den danske befolkning.



- Rusland drømmer stadig om, at friheden i Europa skal forsvinde, lød det fra præsidenten via en videoforbindelse.



- Den russiske drøm skal ikke gå i opfyldelse. I stedet er det Ukraines og Danmarks drøm om frihed, der skal blive opfyldt.



Talen blev holdt, kort efter at den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), havde indtaget talerstolen foran en menneskehav i København. Det skete i en markering af årsdagen for Danmarks befrielse i 1945.



Zelenskyj koblede da også danskernes fejring af afslutningen på Anden Verdenskrig sammen med den krig, der i øjeblikket udfolder sig på ukrainsk jord.



- Krigen er allerede blevet lige så grusom, som den vi mindes.



- Russiske missiler har ramt børnehaver, skoler og universiteter. Besætterne har dræbt 220 børn, og vi kender ikke engang til situationen i de besatte områder. Tallene fortsætter med at vokse, sagde Zelenskyj.



- Sidste gang, jeg talte til jer, havde russerne dræbt 144 børn.



De fremmødte i både København og Aarhus havde tændt fakler for at mindes Danmarks befrielse i 1945 efter fem år med tysk besættelse under Anden Verdenskrig.



Volodymyr Zelenskyj opfordrede til, at man ikke kun ville mindes Danmarks befrielse, men at man også ville tænke på de ukrainske børn og unge.



- I dag, som hvert år, tænder danskerne lys. Når I tænder dem denne gang, så husk venligst de ukrainske børn, hvis liv er blevet taget i denne krig, lød det.



Mette Frederiksen lovede i sin tale, at Danmark vil fortsætte med at sende våben og militært udstyr til Ukraine.



- Når friheden er under angreb, er det ikke nok, at vi fortæller hinanden om vigtigheden af den. Vi skal også være klar til at forsvare friheden.



- Derfor sender vi våben og militært udstyr. Og vil blive ved med at gøre det, lød det fra scenen på Rådhuspladsen.



