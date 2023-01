Zelenskyj: Vi har brug for kampvogne nu

Ritzau Fredag, 20. januar 2023 - 06:58

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, var hæs, og stemmen næsten forvrænget dyb, da han fredag talte til Ukraines allierede.

Via videolink opfordrede Zelenskyj de allierede, der fredag er samlet på Ramstein-basen i Tyskland, til at sende kampvogne, mere artilleri og luftforsvarssystemer.

- Jeg er taknemmelig for jeres enighed og samarbejde. Vi ser resultaterne på slagmarken.

- Men vi har ikke meget tid. Terror tillader ikke, at man venter. By efter by bliver ødelagt, mens forsvarerne for frihed løber tør for våben.

- Jeg kan sige tak hundrede gange for jeres hjælp. Men hundredvis af taksigelser er ikke det samme som hundredvis af kampvogne, siger Zelenskyj.

Han understreger dermed igen, at Ukraine har brug for det offensive våben, som kampvogne kan være, hvis man skal skubbe Rusland ud af Ukraine.

- Krigen startet af Rusland tillader ikke forsinkelser.

- Tiden er lige nu et russisk våben. Men tiden skal blive vores våben. Vi har brug for luftforsvarssystemer, artilleri og kampvogne, siger Volodymyr Zelenskyj.

Spørgsmålet om kampvogne er lige nu i hænderne på Tyskland. USA vil ikke sende sine Abrams-kampvogne, fordi man mener, at de er for svære at forsyne og operere i Ukraine. Og måske også, fordi man gerne vil have de europæiske lande til at tage et større ansvar for at forsyne Ukraines militær.

Tyskland fremstiller de avancerede Leopard 2-kampvogne, som blandt andet Polen gerne vil sende til Ukraine. Men det kræver formelt tysk godkendelse, hvis kampvognene skal reeksporteres.

Tyskland tøver dog, fordi man er bange for reaktionen fra Rusland, hvis de avancerede og offensive kampvognes sendes til Ukraine.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, torsdag sagt til den tyske tv-kanal ARD, "at der vil komme en afklaring i løbet af de kommende timer eller i morgen tidlig".

Boris Pistorius har dog ikke udtalt sig før mødet på Ramstein-basen. Og den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin tog ikke spørgsmålet om kampvogne op, da han gav en kort indledende udtalelse før mødet.

- Vi vil støtte Ukraine, så længe det kræves, lød det fra Lloyd Austin forud for mødet.

- Dette er et afgørende tidspunkt for Ukraine i afgørende årti for verden. Rusland vil fortsætte sine angreb og forsøge at knække Ukraines kampvilje, sagde Lloyd Austin.

Han fremhævede at op mod 50 lande støtter Ukraine. Heriblandt Tyskland, der eksempelvis bidrager med det avancerede Patriot-luftforsvarssystem. Men kampvognene blev ikke nævnt.

Polen har åbnet for, at man om nødvendigt er parat til at sende Leopard 2-kampvogne afsted til Ukraine - selv uden tysk tilladelse.

Den danske regering støtter Ukraines ønske om kampvogne, men er dog ikke på vej til at sende danske Leopard-kampvogne til Ukraine. Det siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V), der deltager i mødet.

- Jeg synes, at det er en god idé at sende kampvogne, det er ikke aktuelt for Danmark.

- Antallet af danske kampvogne er stærkt begrænset, de er sådan set i brug i øjeblikket, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Danmark råder over 44 Leopard-kampvogne. 14 af dem er lige nu indsat i Estland.