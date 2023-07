Zelenskyj lover gengældelse efter missilangreb på boligblok

Merete Lindstrøm Torsdag, 06. juli 2023 - 07:59

Det vil få konkrete konsekvenser for Rusland, at et russisk missil natten til torsdag har ramt en beboelsesejendom i den ukrainske storby Lviv med fire dødsofre og adskillige sårede til følge.

Sådan lyder det fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, som i et opslag på beskedtjenesten Telegram advarer om, at angrebet vil blive mødt med gengældelse.

- Desværre er der sårede og døde. Fjenden vil helt afgjort få et modsvar. Et håndgribeligt ét, skriver Zelenskyj i opslaget.

Ifølge borgmesteren i Lviv, Andrij Sadovyj, er omkring 60 lejligheder blevet beskadiget i forbindelse med missilangrebet.

Lviv ligger i det vestlige Ukraine cirka 70 kilometer fra grænsen til Polen.

Byen har omkring 700.000 indbyggere.

Andrij Sadovyj beskriver angrebet som det største på civil infrastruktur i Lviv, siden Ruslands invasion begyndte.

Et større redningsarbejde er sat i værk efter angrebet. De sårede og omkomne er fundet, efterhånden som redningsarbejdet er skredet frem.

Det er uklart, hvor mange missiler Rusland har affyret.

Under Ruslands krig i Ukraine har der flere gange været angreb mod Lviv.

Det var der senest 20. juni, hvor der også var meldinger om, at "kritisk infrastruktur" var blevet ramt.

Ukraine har på det seneste styrket sit luftforsvar med vestlige leverancer af antiluftskyts og ammunition.

Antallet af russiske missiler, der når igennem forsvarslinjen, er derfor faldet.

Men talsmanden for Ukraines luftvåben, Yurij Ignat, sagde for nylig, at man stadig mangler våben for at dække hele landet.

Ukraines modoffensiv mod Rusland skulle være startet langt tidligere, end tilfældet blev, men Vestens nølen med at få sendt våben afsted har hindret den planlagte lancering ifølge Zelenskyj.