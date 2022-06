Zelenskyj beder Hviderusland om at blive ude af Ukraine

Ritzau Mandag, 27. juni 2022 - 07:27

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, opfordrer Hviderusland til at holde sig ude af krigen i Ukraine.



Det siger han i en tale sent søndag aften, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.



Rusland invaderede Ukraine den 24. februar, og siden har der været spekulationer om, hvorvidt Hviderusland kunne finde på at slutte sig til krigen på russisk side.



Den seneste uges tid har Hviderusland optrappet sine militære øvelser nær den ukrainske grænse. Den russiske præsident, Vladimir Putin, har sågar lovet missiler, der kan bære atomsprænghoveder, til sin hviderussiske nabo.



Men den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, gør klogest i at holde sine styrker på egen jord, siger Zelenskyj.



- Kreml (det russiske præsidentpalads, red.) har allerede bestemt alt for jer, siger han ifølge dpa.



- Men I er ikke trælle og kanonføde. I er ikke nødsaget til at dø.



Hviderusland er tæt allieret med Rusland, og de to præsidenter betragtes ifølge det russiske nyhedsbureau Tass som venner. Rusland har ligeledes fået hjælp i Ukraine fra de to østlige udbryderrepublikker Donetsk og Luhansk, som tilsammen udgør Donbas-området.



Skulle Hviderusland slutte sig til krigen på russisk side, vil det give Rusland fornyet kræfter fra den nordlige del af Ukraine.



Det var herfra, at der i marts blev lanceret utallige russiske angreb mod den ukrainske hovedstad, Kyiv. Angrebene bar dog ikke frugt for Vladimir Putins mænd, og sidst i marts måtte russerne trække sig fra Kyiv-fronten og fokusere sine kræfter på Donbas i stedet.



Siden er mange ukrainere vendt hjem til Kyiv, og gaderne i hovedstaden er igen præget af liv. Det blev dog bragt til et brat stop, da russerne tidligt søndag morgen lancerede et missilangreb mod hovedstaden, hvor én person mistede livet, og seks andre blev såret.



Dagen forinden ramte omkring 20 missiler landsbyen Desna, som ligger cirka 70 kilometer nord for Kyiv. Missilerne blev ifølge Ukraine affyret fra Hviderusland.



Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) har vurderet, at det er usandsynligt, at Hviderusland vil sende soldater ind i Ukraine.



/ritzau/