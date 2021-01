Zacho om nye lufthavne: Vi vil føre en åben dialog

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 06. januar 2021 - 11:47

Beslutningen om at anlægge tre nye lufthavne i Grønland har skabt en voldsom debat. Hvor nogen hilser beslutningen mere end velkommen, mener andre, at det er for dyrt. Og diskussionen om blandt andet placeringen i Nuuk og banelængder vil næppe forstumme.

Formandsstolen i lufthavnsselskabet fik i efteråret ny ejermand, og Kjeld Zacho Jørgensen måtte derfor skippe formandsposten i Air Greenland til fordel for sædet i de tre selskaber Kalaallit Airports selskaber: Holding, International og Domestic.

Få dages betænkningstid

Kjeld Zacho Jørgensen blev i begyndelsen af oktober kontaktet af Selvstyret og havde kun nogle få dage til at tænke over, om han skulle skifte job, oplyser han i dette interview med Sermitsiaq.AG.

- Jeg tænkte, at det er en stor tillidserklæring fra Selvstyret at blive spurgt, om jeg ville være formand for det største infrastruktur-projekt i Grønland. Det gjorde mig både glad og ydmyg, for jeg er helt klar over, at det er en meget vigtig opgave. Dernæst tænkte jeg, at når Selvstyret spørger mig, om jeg vil hjælpe til, er jeg sådan skruet sammen, at så siger jeg ja tak, forklarer Kjeld Zacho Jørgensen, der afløste Johannus Egholm Hansen, selv valgte at stoppe som formand.

At Kjeld Zacho Jørgensen med sin beslutning bevægede sig fra Air Greenland, der er Grønlands hjertebarn, til et udskældt og politisk betændt infrastrukturprojekt var han fuldt ud bevidst om.

- Jeg tror, at store infrastruktur-projekter altid deler vandene. Tænk bare på diskussionen i Danmark om byggeriet af Storebæltsforbindelsen. Stærke meninger før og under byggeriet, men i dag vil ingen undvære den. Det samme tror jeg gør – og vil gøre – sig gældende for lufthavnene. Vi har i Kalaallit Airports en vigtig opgave i at gennemføre projekterne, sådan som de er besluttet, og samtidig undervejs sikre en åben dialog med alle – støtter og kritikere, siger bestyrelsesformanden.

Stor indsigt i lufthavnsforhold

Forretningsmæssigt vender Kjeld Zacho Jørgensen til det forretningsområde, hvor han i flere år formåede at skabe vækst og fornemme resultater i Billund Lufthavn.

- Det er klart, at jeg med mine otte år i som administerende direktor for Billund Lufthavn har en viden og indsigt i netop lufthavne og lufthavnsdrift. For mig har det ene ikke været vigtigere end det andet. Som nævnt tænkte jeg, at hvis Selvstyret og Staten mener jeg kan gøre en positiv forskel i Kalaallit Airports, så stiller jeg meget gerne op, forklarer bestyrelsesformanden, der er bosat i Bergen i Norge.

- Fra min tid i Billund Lufthavn ved jeg meget om de mange forskellige elementer, der skal spille sammen for at få en lufthavn til at fungere. Jeg ved også, hvor stor betydning en velfungerende lufthavn har for samfundet. Samarbejdet med både eksisterende og nye flyselskaber er grundlaget for den fremtidige udvikling, og netop den tilgang har været stærkt medvirkende til de gode resultater Billund har haft gennem de år, jeg var der, understreger han.

Ud over formandsposten i de tre Kalaallit Airports selskaber har han en række bestyrelsesposter i såvel Danmark som Norge. Han ser frem til, at corona-restriktioner bliver ophævet, så han kan besøge Grønland igen.

- De tre bestyrelsesposter i Grønland betyder, at jeg vil være i Grønland flere gange om året, når der er mulighed for at rejse igen uden restriktioner i de forskellige lande. Jeg vil tro, det bliver 6-8 gange om året til møder i bestyrelsen og selskabet, møder med ejerne og sidst men ikke mindst besøg på byggepladserne, lyder det.

Tiden i Air Greenland

Han fandt langt fra arbejdet i Air Greenland kedeligt og ridser gerne op, hvad der skete i de 2 ½ år han sad i formandsstolen.

- Jeg syntes, at opgaven som formand for Air Greenland var utroligt spændende. Det er et flot og solidt selskab, man med rette kan være stolte af i Grønland, og jeg ser med glæde tilbage på de 2 ½ år, jeg havde fornøjelsen at være med ombord. Udfordringerne med Corona havde intet som helst at gøre med mine overvejelser om at skifte bestyrelsespost. Jeg synes, de er blevet håndteret utrolig professionelt af Air Greenland, der gennem en vanskelig periode har vist sig som en livsnerve i den grønlandske infrastruktur. En flot balance mellem samfundsopgaven og den kommercielle tilgang, mener Kjeld Zacho Jørgensen.

Aktiehandel, ny strategi og kontraktfornyelser har fyldt en del i arbejdet med Air Greenland.

- Det første år handlede dels om at have en sikker drift og udvikling af selskabet, dels overtagelsen af aktierne fra SAS og Staten. Alle i bestyrelsen arbejdede sammen om dette, og det var en stor glæde for os alle, da det blev gennemført. Herefter bestod opgaven i at udarbejde en ny strategi og sætte ny retning for Air Greenlands langsigtede udvikling med Selvstyret som eneejer. Kontrakten med US Air Force, servicekontrakterne og her senest SAR-kontrakten har fyldt rigtig meget. Det er alle meget vigtige opgaver for selskabet. Men jeg tror, det, der har optaget os mest i bestyrelse og ledelse, er den situation, der kommer, når de tre lufthavne er i drift. Det betyder nye muligheder og ny konkurrence for Air Greenland på samme tid. Og fantastiske muligheder for Grønland, fastslår han fra sit hjem i Bergen.

Kjeld Zacho Jørgensen er gift med hustruen Hege. Tilsammen har de fem børn, fire svigerbørn/kærester, et barnebarn – og en hund.