Ypperlig julemad

Jette Andersen Søndag, 26. december 2021 - 13:16

Norge var et fattigt land i halvtredserne, sammenlignet med andre nordiske lande. Der var rationering på enkelte varer helt frem til tresserne, husker tidligere teaterchef for nationalteateret, Svenn Syrin.

- Men vi boede tæt på grænsen til Sverige, så vi fik mel, sukker, kakao og andet til jule-

tiden fra Sverige. Dengang var der ikke julekalendere med chokolade eller legetøj. Svenn Syrins mor plejede at finde en stor kartoffel og trykke 24 tændstikker i.

- Så kunne jeg tage en tændstik hver dag frem til jul. Det var en udmærket julekalender, jeg vidste altid hvor mange dage, der var til juleaften, fortæller han.

Som det kan ses, så er Svenn Syrins julemiddag meget norsk, men dog noget grønlandsk. Da han var barn, plejede hans far at købe et halvt grisehoved og fire grisetæer.

- Af det halve hoved, lavede mor den dejligste sylte og grisetæerne blev skåret, kogt og lagt i syltelage med sylten, siger han. Et af hans kæreste minder er også, at han gik ud i skoven sammen med sin far den 23. december, for at hente juletræ og grene af gran, til at lægge foran hoveddøren.

Dagen efter blev alt det praktisk ordnet. Nye grangrene blev lagt foran hoveddøren, der blev lagt juleneg til småfugle, båret brænde ind til et par dage, mens hans mor stod i køkkenet og forberedte maden.

- Når det var klaret, skulle vi alle vaskes. Det gik på tur. Mor varmede vand på komfuret og så blev vi badet i en stor znkbalje i køkkenet, før vi fik vores nye, fine juletøj på, husker Svenn Syrin.

Når gæsterne var på plads, læste hans far op fra juleevangeliet, før de satte sig ved bordet med flæskestegen, og til dessert fik de riskrem, der minder om ris a la mande. Og så kom tiden, som børnene havde glædet sig mest til. Der var altid en mand, der forsvandt fra selskabet, ligesom julemanden kom og spurgte om, der boede nogle artige børn i huset. Og da de selvfølgelig havde været de rene engle hele året, kom han ind og delte julegaver ud, der dengang mest var praktiske gaver som sokker, undertøj, vinterhuer.

- Så gik julemanden videre til næste hus og ikke længe efter kom den manglende mand ind igen og var altid vældig skuffet over, at han ikke havde været til stede, da julemanden havde meldt sin ankomst, smiler Svenn Syrin ved mindet.

Forret:

Norsk fiskesuppe á la Svenn Syrin

Opskrift:

Hellefiskehoved

Skalotteløg

Porre

Gulerødder

Et par hvidløgsfed

Æg

Fløde

Kammuslinger

Blåmuslinger

Fiskeboller

Rejer

Forårsløg, persille eller dild

Salt og peber

Fremgangsmåde: Kog hellefiskehovedet, si fiskekraften og stil til side. Pluk hovedet for fiskekød. Finhak grønsagerne i en gryde med smør. Tilsæt fiskekraften, smag til med salt og peber og kog op. Pis æg og fløde sammen og tilsæt fiskestykkerne, opskårede muslinger og fiskeboller. Tag gryden af pladen og rør forsigtigt æg og flødeblandingen i. Suppen må ikke stilles over varmen igen, da den ellers skiller. Smag til igen med salt og peber. Lige før servering, tilsættes rejer og grønt, hvad enten det er forårsløg, persille eller dild.

Hovedret:

Pindekød med lam og kålroemos

Opskrift:

Lammeside

Salt og peber

Birkegrene

Kartofler, gerne aspargeskartofler

Kålroer

Muskatnødder

Tyttebærsyltetøj

Fremgangsmåde:

Lammeside med koteletkam gnides ind i groft salt, lammebov kan også anvendes. Læg det i en stor balje med salt og stil det et køligt sted eller i køleskabet. Vendes hver dag i tre døgn. Overflødig salt skylles af i koldt vand. Hæng det derefter op og lad det tørre i cirka tre uger. Tag kødet ned og skær det i serveringsstykker og læg det i koldt vand i mindst 24 timer. En stor gryde med birkegrene sættes over varmen, vandet skal ikke være højere end grenene. Læg kødet over grenene og damp det til det er to tredjedele mørt. Læg kødet i en bradepande og steg i en halv times tid.

Kålroemos:

Kålroerne skæres i skiver og koges i vand sammen med kartofler. Når kålroerne er møre og kartofler er kogte, så si vandet fra og tilsæt peber og muskatnød og spæd til med kraften fra pindekødet. Mos det hele til en lignende konsistens som kartoffelmos.

Dessert:

Karamelbudding

Opskrift:

2 dl sukker

6 dl mælk

3 dl piskefløde

Frø fra en vaniljestang

8 æg

Fremgangsmåde:

Hæld sukkeret op i en metalbrødform og smelt sukkeret over en kogeplade til det er gyldenbrunt. Kog mælken op med piskefløde og fem spiseske sukker og frøene fra vaniljestangen. Stil det til afkøling. Pisk æggene og rør dem forsigtigt i den afkølede væske og hæld det hele i brødformen, som sættes over et vandbad i ovnen i 2-3 timer.

Når overfladen er fast, er karamelbuddingen færdig. Lad den stå til næste dag. Flyt den på et serveringsfad og pynt med piskefløde og hindbær. Ønskes mere karamelsauce, så smelt sukker i en gryde til det er gyldenbrunt, køl det ned og tilsæt vand. Lad blandingen koge op til den konsistens, der ønskes.

Denne artikel er fra AG's juleavis, som er gratis tilgængelig på nettet her: