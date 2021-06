Yderligere låneoptag kan få betydning for billetpriserne

Merete Lindstrøm Fredag, 25. juni 2021 - 17:45

Tallene er lagt frem for Inatsisartut og offentligheden. Der skal lånes 900 millioner kroner mere for at finansiere lufthavnene i Nuuk og Ilulissat. Kalaallit Airports slår fast, at projektet forsat er rentabelt, og at det er en robust businesscase på trods af det øgede kapitalbehov.

Med det sagt, så kan man i den nye redegørelse, der er offentliggjort i dag fredag, læse, at der vil være konsekvenser ved det øgede lånoptag, selvom Selvstyret ikke belastes direkte.

Af konsekvenser nævnes:

Landets samlede gældsbyrde belastes

Udbytte på projektet udskydes, da det ekstra lån skal betales af, før der kan udbetales udbytte.

Det kan få konsekvens for brugerbetalingen (lufthavnsafgifter mv.) som i sidste ende kan betyde højere billetpriser.

Selskabets fleksibilitet og evne til at agerer i krisesituationer forringes med den øgede gældsfaktor

Mittarfeqarfiit

Ud over det øgede kapitalbehov så er en af de knaster, som fortsat skal håndteres, Mittarfeqarfiit påpeger naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen (IA), overfor Sermitsiaq.AG.

- Man valgte jo at fjerne den overskudgivende del af forretningen fra Mittarfeqarfiit og flytte dem over i Kalaallit Airports International, da man vedtog lufthavnspakken. Det betyder, at vi fortsat har en virksomhed, som har brug for en økonomisk indsprøjtning, siger hun.

I øjeblikket arbejdes der på at gøre Mittarfeqarfiit til et aktieselskab, som skal indlemmes i Kalaallit Airports holding som et datterselskab på lige fod med Kalaallit Airports Domestic. (Qaqortoq) Og Kalaallit Airports International (Nuuk og Ilulissat).

Det skal efter planen, ske når lufthavnene i Nuuk og Ilulissat åbner.

- Økonomien i Mittarfeqarfiit skal stadig håndteres. Det vil højst sandsynligt afstedkomme en servicekontrakt af en slags. Det kan for eksempel være at udbyttet fra Kaalallit Airports International, når det begynder at give overskud, bliver kanaliseret videre til Mittarfeqafiit via Selvstyret, siger Naaja Nathanielsen.

Man kan vælge at købe DK ud

Hun påpeger, at der på sigt vil være to muligheder for at bruge overskuddet i Kalaallit Airports International.

- Enten kan man benytte sin andel af udbyttet til gavn for samfundet med det samme, eller man kan vælge at købe Danmark ud af selskabet. Den beslutning må træffes senere, da datoen ligger noget frem i tiden.

Danmark ejer 33,33 procent af Kalaalit Airports, mens selvstyret ejer 66.66 procent.

Naalakkersuisut har bedt Deloitte om en opdateret udgave af beregningsgrundlaget for lufthavnsprojektet, da der er sket en del siden 2018. Den opdaterede udgave vil indeholde de sidste tal og informationer, der er blevet tilgængelige siden rapporten blev lavet og også skulle forholde sig til blandt andet COVID 19 effekter.