Yderligere 13 dødsfald i Danmark

Ritzaus Bureau Tirsdag, 31. marts 2020 - 10:22

Antallet af døde er tirsdag på 90 personer, hvilket er en stigning på 13 personer i forhold til opgørelsen mandag. Det oplyser Statens Serum Institut.

Omvendt falder antallet af indlagte coronapatienter, som ellers har været stigende gennem de seneste uger. Tirsdag er 529 patienter indlagt med coronavirus, og det er fire færre end mandag.

Ud af de 529 indlagte patienter befinder 145 sig på intensiv afdeling. Heraf er der 131 af dem, som har det så skidt, at de får hjælp af en respirator.

Tirsdagens tal for patienter, der er indlagt og har brug for respirator, er stadig højere end mandag. Her var 137 indlagt på intensiv afdeling, hvoraf 119 havde brug for en respirator.

Det er stadig mænd, som i større grad end kvinder bliver indlagt med coronavirus. Af de 529 patienter, som i øjeblikket er indlagt, er 316 af dem mænd.

I alt er indtil videre 23.763 danskere blevet testet for coronavirus. Testene har hjulpet med at bekræfte 2815 tilfælde af coronasmittede borgere.

Og selv om myndighederne har varslet flere test af borgerne, så må der stadig formodes at være et væsentligt mørketal, da ikke alle med symptomer på coronavirus er blevet testet.

Ingen tal for raskmeldte

Endnu har de danske myndigheder ikke offentliggjort tal for, hvor mange der bliver raske igen efter at have været smittet med virusset.

De første tal ventes at blive offentliggjort en gang i løbet af denne uge.

Mandag sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at der vil komme flere tilfælde af coronasmittede, og at også flere vil dø, mens de er smittet med virusset.

På den positive side er de mange tiltag mod coronavirus begyndt at virke, og det kan åbne for en kontrolleret, gradvis genåbning af Danmark efter påske, sagde hun.