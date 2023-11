Xi og Biden skal mødes næste uge for at stabilisere forholdet

Ritzaus Bureau Fredag, 10. november 2023 - 16:35

USA's præsident, Joe Biden, og Kinas præsident, Xi Jinping, skal mødes 15. november. Det er onsdag næste uge.

Det oplyser Det Hvide Hus fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Formålet er at "stabilisere" forholdet på grund af spændingerne mellem de to supermagter, oplyser amerikanske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AFP.

Også globale kriser som Ruslands invasion af Ukraine og den eskalerende konflikt i Mellemøsten ventes at være på programmet.

Det samme gælder spændinger omkring øen Taiwan, som Kina anser for at være kinesisk territorie.

Forsøg på reformer har slået fejl

Økonomiske relationer mellem de to lande menes også at være på dagsordenen.

USA går ind til mødet med en forventning om, at der kan tales om alt, siger en amerikansk embedsmand, som afviser at give sit navn, ifølge Reuters.

- Vi ser klart på dette og uden illusioner, siger personen.

- Vi ved, at forsøg på at forme eller reformere Kina over flere årtier har slået fejl. Men vi forventer, at Kina vil være en betydningsfuld spiller på verdensscenen i resten af vores liv.

Biden og Xi mødtes senest i november 2022 på Bali i Indonesien.

Mødet næste uge skal finde sted i San Francisco Bay-området i Californien, oplyser en embedsmand ifølge AFP.

De to statsledere deltager begge i Asia-Pacific Economic Cooperation-topmødet i San Francisco næste uge.

Bekræfter møde

Om de også mødes i selve byen San Francisco, vides endnu ikke.

Et møde mellem de to var på forhånd ventet. Blandt andet nyhedsbureauet AP har tidligere berettet, at der var en aftale på plads, men at de sidste detaljer manglede.

Også det kinesiske udenrigsministerium har bekræftet mødet, samt at Xi Jinping tager til USA 14. til 17. november. Det skriver Reuters. Kina melder dog ikke om nogen specifik dag for mødet.

Siden Xi og Bidens seneste møde har de to lande haft kontroverser om det, som USA har beskrevet som en kinesisk overvågningsballon over amerikansk territorie. Ballonen blev skudt ned på vej over USA.

Kina udtalte flere gange, at der var tale om en civil ballon til forskning.

Mens der har været flere udfordringer i forholdet, lader begge lande den seneste tid til at have gjort en indsats for at forbedre det. Flere ministre fra de to lande har således været på besøg hos hinanden den seneste tid.