X Factor-profil skal inspirere grønlandske ledere

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. marts 2021 - 16:30

Higen efter succes er en kendt sag blandt ambitiøse erhvervsledere.

- Men hvad er succes, spørger X Factor dommeren Thomas Blachman, der vil levere sit svar i et foredrag under Arktisk Ledelse-konferencen, som Sermersooq Erhverv har lavet sammen med Flies HR Consulting.

I foredraget kommer publikum til at tage stilling til flere emner, der kredser om begrebet succes. Handler det om penge, det gode job eller kærlighed.

Løvens Hule-investor

To andre oplægsholdere har også ført sig frem via tv-mediet og vil ganske givet trække inspirationshungrende ledere til konferencen.

Jesper Buch

Iværksætteren Jesper Buch er den ene. Han er blandt andet kendt for at stå bag Just-Eat virksomheden og deltager i programserien Løvens Hule som investor.

Jan Hellesøe beskrives som hjernearkitekten, der stiller spørgsmål ved, om man kan gøre det ubevidste bevidst. Mesteren i psykologiske manipulationer har også via tv-programmer udført forførende manipulationer via tankeeksperimenter og andre psykologiske greb.

Smagsprøver i manipulation

Jan Hellesøe afviser, at han besidder overnaturlige evner, men han benytter ”de samme teknikker, som ”falske” clairvoyanter gør”, står der i præsentationen. Publikum vil få en smagsprøve på det gådefulde, når han kombinerer manipulation, hypnose og optiske illusioner.

Jan Hellesøe

Josephine Kjærgaard fra Flies HR oplyser til Sermitsiaq.AG, at en fjerde oplægsholder vil deltage, men hvem det bliver, ønsker man ikke at løfte sløret for endnu, da der er tale om en ”bonus” til konferencedeltagerne.

Reservedato klar

Konferencen holdes den 18. maj i Katuaq i Nuuk, og hvis corona-situationen spænder ben for arrangementet har arrangørerne allerede reserveret den 22. september som en alternativ dag. Det kræver medlemskab af Arktisk Ledelse for at kunne deltage.