WWF: Kæmpegave hvis pukkelhvaler i Nuuk fredes

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 18. februar 2021 - 13:04

Kommuneqarfik Sermersooq har med et høringsforslag lagt op til, at pukkelhvalerne i Nuuk skal fredes, og det modtages med glæde af WWF Verdensnaturfonden.

- Hvis pukkelhvalerne bliver fredet i fjorden, betyder det, at rekreative værdier og turisme for første gang bliver prioriteret højere end fangst. Bestanden af hvalerne har det fint ude på åbent hav, men inde i fjorden er der kun få tilbage, udtaler Kaare Winther Hansen fra WWF’s grønlandske afdeling i en pressemeddelelse.

WWF påpeger, at de populære hvaler næsten er forsvundet i Nuuk fjorden, hvilket skader turismen og hvalsafarierne.

Ikke tale om totalforbud

- Økonomisk giver det ingen mening for Grønland, at man fanger hvaler i fjorden. Indtægten på salget af kød fra en hel pukkelhval svarer til én enkelt dags hvalsafari. Men det kræver jo, at folk har noget at se på, siger Kaare Winther Hansen, der undstreger, at der ikke er lagt op til at forbyde jagt på pukkelhvaler generelt.

Ifølge WWF er pukkelhvalen en af Grønlands mest fotogene og turistvenlige hval.

- Den er stor, viser hale, når den dykker, og nogle gange springer den kæmpe hval helt fri af vandet. Den er desuden let at komme tæt på, fordi den i udgangspunktet ikke er menneskesky. Det gør den til et attraktivt dyr for både turister og fangere, bliver det oplyst.

Fristen for at komme med bemærkninger eller indsigelser er sat til den 26. februar klokken 12.00.