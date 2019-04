WOW Air-stifter går til bekendelse

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 04. april 2019 - 13:20

Skúli Mogensen er blevet over 200 millioner kroner fattigere på luftfartseventyret, der tegnede så godt i efteråret 2011 for så pludselig at ende i en smertelig konkurs den 29. marts 2019.

- Vi transporterede mere end 10 millioner passagerer og bragte mere end to millioner turister til Island. WOW Air kreerede tusinder af job. Ikke blot i selskabet, men også i turistindustrien, siger Skúli Mogensen ifølge det islandske medie Iceland Monitor.

Han var overbevist om, at det skulle lykkedes at navigere flyselskabet uden om konkursen.

Må leve med beslutningerne

- Resten af livet må jeg leve med de beslutninger, som jeg traf. Men det værste er at have fejlet over for de medarbejdere, som kæmpede sammen med mig for at redde virksomheden, fortæller Skúli Mogensen.

Om konkursen forklarer han, at selskabet tilbage i 2015 og 2016 skulle have polstret forretningen med de overskud, man genererede dengang i stedet for at spænde den finansielle bue yderligere med investeringer i fly. Og så var det en fejl at dreje virksomheden væk fra den lavomkostnings-model, der i starten gav succes.