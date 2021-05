Worst case: To bygder i stor tsunami-fare

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 11. maj 2021 - 17:19

Et stort fjeldskred i Karrat Fjorden vil især få uhyggelige konsekvenser for bygden Niaqornat og størstedelen af bygden Qaarsut, der kan blive ramt af en tsunamibølge af en hidtil uset dimension og dobbelt så stor som tidligere beregnet. Den nye undersøgelse viser nemlig, at bølgens opskylshøjde kan blive til hele 23 meter. Endnu værre ser det ud ved Illorsuit og Nuugaatsiaq hvor bølgen kan bliver 74 meter høj.

Worst case scenariet fastslår, at alle beboelser i bygden Niaqornat med 35 beboere vil blive ramt af en tsunami-bølge. Bygden ligger yderst ved kysten i Uummannaq-området.

Qaarsut ligger også inden for den høje risikozone, hvis det værst tænkelige skulle ske. Der bor omkring 170 i Qaarsut og ifølge beregningerne vil 113 beboere blive ramt af en tsunami ved et stort fjeldskred inde i Karrat Fjorden.

Fem andre bygder

Den nye undersøgelse viser, at Nuugaatsiaq og Illorsuit vil være hårdest ramt. Flodbølgen vil nå langt over alle bostederne i de nu ubeboet bygder, som oplevede tsunamien tilbage i 2017.

Tre andre bygder vil også blive ramt dog i et mindre omfang. I Saattut risikerer otte beboere at blive ramt, syv i Ikerasak-bygden og tre i Ukkusisat.

I forhold til de tre bygder ser det værre ud for Uummannaq, hvor sundhedscenteret ligger i farezonen og det samme med Pilersuisoqs lager. Derudover er ti beboere, der bor lavt og tæt ved vandet, også inden for farezonen.

Avannaata Kommunia skal stå for en evakueringsplan for alle beboere i Uummannaq. Hvornår planen bliver fremlagt vides endnu ikke. Naalakkersuisut oplyser, at befolkningen selv skal vælge, om de vil blive boende, hvor der er fare for en tsunami.

Tilbud om lejeboliger

Selvstyret og kommunen vil tilbyde lejeboliger til de bygdeboere, der ønsker at fraflytte. De får mulighed for selv at bestemme, hvor de vil flytte hen. Men der skal være nogle lejeboliger tilgængelige, før de kan flytte. Kommunen vil stå for indkvartering med støtte fra Naalakkersuisut, oplyser Departementet for Miljø.