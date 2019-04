WikiLeaks-stifter anholdt af britisk politi

Ritzau Fredag, 12. april 2019 - 07:18

WikiLeaks-stifter Julian Assange er blevet anholdt af britisk politi og er flyttet fra Ecuadors ambassade i London. Det meddeler den britiske indenrigsminister, Sajid Javid.

Det britiske politi blev inviteret ind på ambassaden, efter Ecuador havde ophævet Assanges asyl, hedder det.

Assange har været på Ecuadors ambassade siden 2012.

Anholdelsen af Assange skete på baggrund af en udleveringsanmodning fra USA, oplyser politiet i London.

WikiLeaks-stifter Julian Assange står til op til fem års fængsel i USA. Anklagen handler om forsøg på at hacke sig ind i en regeringscomputer.

Det oplyser USA's justitsministerium.

Julian Assange er blandt andet anklaget for at have arbejdet sammen med den tidligere amerikanske soldat Chelsea Manning.

De svenske myndigheder har tidligere ønsket Assange udleveret for anklager om voldtægt, men anmodningen blev trukket tilbage i 2017.

Nu har de to kvinder, som WikiLeaks-stifter Julian Assange beskyldes for at have voldtaget, vil få undersøgt, om sagen skal genåbnes.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed hen under aften torsdag i en pressemeddelelse. Det sker på baggrund af en henvendelse fra den ene af kvindernes advokat.