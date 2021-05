WHO: Pandemi kunne være undgået

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 20. maj 2021 - 13:59

En ny WHO-rapport fremhæver syv ting, der gik galt for og Covid-19 endte som en pandemi med katastrofale menneskelige og økonomiske følger. Verden har ikke været forberedt nok til en pandemi, selvom der har været advarsler i årevis, står der i rapporten.

Over 3,3 millioner er døde af Covid-19, og den er stadig en trussel mod liv og livsgrundlag over hele verden.

Undersøgelsen viser, at alt for mange lande har haft vent-og-se-tilstand, før landene for alvor tog pandemien alvorlig. Beredskaberne var underfinansieret, man har været inkonsekvens og politisk lederskab har været alt for langsom og svag.

Hvis man havde forberedt sig på pandemien med strenge restriktioner kunne pandemien undgås i rigtig mange lande, slår rapporten fast.

Syv ting der gik glat

Panelet har brugt otte måneder på at undersøge, hvordan det kunne gå så galt, som det gjorde.

Det uafhængige panel nævner syv ting, der fik Covid-19 til at eksplodere. Reaktionstiden for det stigende antal syge med Covid-19 blev ikke taget alvorligt nok, og lande kunne have vedtaget flere restriktioner for at undgå pandemien.

WHO erklærede global nødsituation på baggrund af ny virus den 30. januar 2020. Dengang tog Danmark heller ikke situationen alvorligt, da man i Danmark vurderede, at der var lav risiko for smittespredning.

Her er de syv ting der gik galt for landende: