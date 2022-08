WHO: Over 41.000 tilfælde af abekopper på globalt plan

WHO:

Ritzau Torsdag, 25. august 2022 - 15:57

WHO erklærede i juli, at abekopper er en global sundhedskrise.

Antallet af tilfælde på globalt plan faldt med 21 procent i den uge, der sluttede 21. august. Det var efter en måned med fortsatte stigninger i antallet af infektioner, viser de seneste epidemirapporter fra WHO i Genève.

- Der er tegn på, at udbruddet af abekopper er aftagende i Europa, hvor en kombination af effektiv indsats i sundhedssektorerne, ændringer af adfærd og vaccinationer har forebygget smitte, siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I over et dusin lande er antallet af tilfælde stigende. Det gælder først og fremmest USA. Over 34 procent af de mere end 41.000 tilfælde på globalt er registeret i USA.

Ifølge WHO var antallet af infektioner i Nord- og Sydamerika "stadigt stærkt stigende" i sidste uge. De to kontinenter stod for 60 procent af tilfældene i den seneste måned.

- Navnlig i Latinamerika har en utilstrækkelig opmærksomhed på problemerne eller manglende foranstaltninger i sundhedssektorerne samt manglende adgang til vacciner ført til et tiltagende udbrud, pointerer Tedros.

Mangel på vacciner har fået mange lande - heriblandt USA - til at distribuere mindre doser af vacciner for at nå ud til flere.

Bavarian Nordic, som producerer den eneste godkendte vaccine mod abekopper, sætter spørgsmålstegn ved denne strategi.

Et rådgivende panel i WHO mødes i begyndelsen af oktober for at evaluere foreløbige resultater fra vaccineforskningen på området.