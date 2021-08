WHO venter 236.000 coronadødsfald i Europa frem til december

Ritzau Tirsdag, 31. august 2021 - 07:03

Yderligere næsten en kvart million mennesker i Europa kan dø af covid-19 inden for de kommende tre måneder.

Den dystre prognose kommer fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der er bekymret over de stigende smittetal.

- I sidste uge var der en 11 procent stigning i antallet af dødsfald i regionen. En troværdig prognose peger mod 236.000 dødsfald i Europa inden 1. december, siger WHO's direktør i Europa, Hans Kluge.

Tal fra WHO viser, at 33 af de 53 lande, der hører ind under WHO Europa, har haft et incidenstal - antal smittede per 100.000 indbyggere - på mere end ti procent. Det er især på Balkan, i Kaukasus og Centralasien.

Det er primært Delta-varianten, folk bliver smittet med. Og det rammer især de mennesker, der ikke er vaccineret. Særligt i lande, hvor myndighederne har lempet eller helt fjernet restriktioner, der skal begrænse smitten.

Den seneste prognose fra WHO kommer samtidig med, at antallet af europæere, der lader sig vaccinere mod coronasmitte, er stagneret.

Det høje smittetal er "dybt bekymrende, særligt i lyset af den lave vaccineudbredelse blandt prioriterede befolkningsgrupper i visse lande", siger Hans Kluge.

Omkring halvdelen af Europas indbyggere er færdigvaccineret. Men der er stor forskel på de tal i de enkelte lande.

I nogle af de fattigere lande i Europa er det kun omkring seks procent af befolkningen, der er færdigvaccinerede.

Nogle lande har kun fået vaccineret hver tiende ansatte i sundhedsvæsnet, viser WHO's tal.

På verdensplan bliver der for tiden registreret omkring 10.000 coronadødsfald dagligt.

Det er et fald i forhold til januar, hvor der gennemsnitligt var 14.800 coronadødsfald hver dag - men en stigning i forhold til juli, hvor tallet i gennemsnit lå på 7800 daglige dødsfald blandt covid-patienter.

Til dato har sundhedsmyndigheder i Europa registreret 1,3 coronarelaterede dødsfald.

På verdensplan er der registreret lidt over 4,5 millioner dødsfald blandt coronasmittede patienter, siden virusset først blev opdaget i december 2019. Det viser tal fra det amerikanske Johns Hopkins University.

