WHO-rapport: Corona stammer fra flagermus og ikke laboratorielæk

Ritzaus Bureau Mandag, 29. marts 2021 - 17:03

Coronavirusset, der har holdt verden i et jerngreb gennem et år, kommer ikke fra et laboratorielæk i Wuhan.

Teorien bliver afkræftet i et udkast til WHO's rapport, der undersøger virussets oprindelse.

Forskerne bag rapporten kalder det "ekstremt usandsynligt", at corona stammer fra et laboratorielæk. Det skriver nyhedsbureauet AP mandag.

I udkastet skriver forskerne, at coronavirusset med al sandsynlighed spredte sig fra flagermus til mennesker gennem et andet dyr.

Sandsynligt at det er fra flagermus

Selve rapporten har været længe ventet. WHO forventer, at den bliver klar til offentliggørelse inden for få dage.

AP har fået udkastet fra en unavngiven diplomat fra et WHO-medlemsland.

I rapportudkastet opstiller forskerne forskellige scenarier til virussets oprindelse. Disse er blevet rangeret efter, hvor sandsynlige de er.

Forskerne konkluderer, at det er sandsynligt til meget sandsynligt, at virusset har spredt sig fra flagermus til et andet dyr, som har smittet mennesker. Det skriver AP.

Forskning fra Wuhan

Det kaldes sandsynligt, at spredningen er sket direkte fra flagermus til mennesker. Spredning gennem madvarer på køl er et muligt, men ikke-sandsynligt scenarie.

Undersøgelserne om virussets oprindelse bliver lavet af ti forskere - heriblandt to danske forskere. De er taget til Wuhan, hvor virusset - som det første sted - blev fundet blandt mennesker i slutningen af 2019.

Lederen af undersøgelsen, den danske WHO-fødevareekspert Peter Ben Embarek, siger til AP, at det kun er faktatjek og oversættelser, der mangler, før rapporten kan blive udgivet.

- Jeg forventer inden for de næste par dage, at hele processen vil være færdig, og at vi kan offentliggøre rapporten, siger Peter Ben Embarek til AP.