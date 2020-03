WHO-chef: Risiko for en corona-pandemi

Ritzau / DPA Mandag, 09. marts 2020 - 17:57

Risikoen for, at der kommer en corona-pandemi er "meget reel", siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En pandemi er en global epidemi.

Virusudbruddet bevæger sig mod en fase, hvor den internationale spredning ikke længere kan kontrolleres, men det er endnu ikke for sent, siger WHO-chefen på en pressekonference mandag.

- Nu hvor virusset har fundet fodfæste i så mange lande, er truslen om en pandemi blevet meget reel, siger Tedros.

Om betegnelsen pandemi siger han:

- Jeg er ikke bekymret for ordet, jeg er mere bekymret for, hvad verdens reaktion på det ord vil være.

Kan kontrolleres

WHO-chefen understreger, at "selv om vi kalder det en pandemi, kan vi stadig inddæmme og kontrollere den".

- Det ville være den første pandemi i historien, der vil kunne kontrolleres, tilføjer han.

Tedros Adhanom Ghebreyesus minder samtidig om, at situationen er meget forskellig i de omkring 100 lande i verden, der indtil videre har konstateret tilfælde af coronavirus.

79 lande har registreret færre end 100 tilfælde, mens over halvdelen af dem har færre end ti tilfælde.

Og 93 procent af alle tilfælde befinder sig i blot fire lande.

Samtidig er der tegn på, at Kina - der har registreret over 80.000 tilfælde i alt - er ved at "få bragt epidemien under kontrol", siger Tedros.

- Over 70 procent er kommet sig og er blevet udskrevet.

Han roser samtidig Italien for de omfattende tiltag, den italienske regering har sat i værk for at hindre virusset i at brede sig.

Store dele af Norditalien er lukket ned i et forsøg på at begrænse smittespredningen.

De enkelte regeringers indsats er afgørende for at beskytte så mange mennesker som muligt mod smitten, mener WHO-chefen.

- Der er mange eksempler på lande, der har vist, at disse tiltag hjælper.

- Hovedbudskabet er, at vi ikke er prisgivet, siger Tedros.