WHO-chef: Corona-opblusning uden for Kina er dybt bekymrende

Ritzau / Walter Turnowsky Onsdag, 26. februar 2020 - 12:38

Royal Greenland har meddelt ni kinesiske ansatte, der er på ferie i Kina, at de ikke skal møde på arbejde igen, skriver KNR.

De ni kinesiske har arbejdet i Grønland i flere år. To af dem i Maniitsoq, og de syv andre i Ilulissat.

- Vi har besluttet, at de ikke skal tilbage til Grønland, som situationen ser ud lige nu, siger HR-souchef i RG, Søren Damgaard Olsen til KNR.

Ansættelsesforholdet mellem selskabet og de ni ansatte stopper indtil videre.

En pludselig stigning i antallet af smittede med coronavirus i lande som Italien, Iran og Sydkorea er "dybt bekymrende".

Men virusset kan stadig inddæmmes og kan endnu ikke betegnes som en pandemi.

Sådan lyder vurderingen fra Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er chef for Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

- At bruge ordet pandemi lemfældigt gavner ikke nogen. Det indebærer en væsentlig risiko i forhold til at forstærke unødvendig og ubegrundet frygt, siger han.

- Det vil måske også signalere, at vi ikke længere kan inddæmme virusset, hvilket ikke er sandt, tilføjer han.

Flere end 80.000 mennesker er blevet smittet med coronavirusset, der først blev registreret i den kinesiske Hubei-provins.

Langt de flest af de mere end 2600 mennesker, der foreløbig har mistet livet i forbindelse med udbruddet, er kinesere, men virusset er den senesteª tid blusset op i en række andre lande.

For første gang blev der tirsdag registreret flere nye tilfælde af smittede uden for Kinas grænser end på det kinesiske fastland, oplyser WHO.

I alt 40 lande har nu registreret tilfælde af Coronavirus.

I Italien er 12 bekræftet omkommet, efter at de er testet positive for virusset. Også Sydkorea og Iran er blandt de lande, som i disse dage kæmper for at inddæmme virusset.

I Danmark har man øget Beredskabet, fordi sandsynligheden for at få coronavirus til landet er blevet større de seneste dage.

Statsminister Mette Frederiksen (S) understregede alvoren tirsdag under Folketingets spørgetime.

- Vi ser på det her med stigende alvor. Myndighederne har selvfølgelig fulgt udviklingen længe. Udviklingen i Italien gør selvsagt, at vi skal være endnu mere opmærksomme, sagde statsministeren.

Patienter, som mistænkes for corona, er hidtil blevet isoleret på Aarhus Universitetshospital og på Hvidovre Hospital.

Nu er fire andre sygehuse også godkendt til patienter. Også to kaserner er blevet forberedt til at tage imod patienter, der er ramt af virusset.