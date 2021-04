WHO advarer mod chokerende ubalance i vaccinefordeling

Ritzaus Bureau Lørdag, 10. april 2021 - 12:32

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har kritiseret, hvad den kalder "en chokerende ubalance" i distributionen af coronavirusvacciner mellem rige og fattige lande.

- Der er stadig en chokerende ubalance i den globale distribution af vacciner, siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han siger, at det ikke vil lykkes at leve op til mål om at have vaccinationsprogrammer i gang i alle lande fra lørdag.

WHO har gentagne gange advaret mod uretfærdig fordeling af covid-19-vaccinerne.

Nødhjælpsorganisationer i Storbritannien, deriblandt Save the Children (Red Barnet), og Wellcome Trust har opfordret den britiske regering til at donere vaccinedoser til Covax-samarbejdet.

Covax skal sikre fattige lande

Covax er en vaccinealliance sat i søen af WHO for at sikre fattigere lande et tilstrækkeligt antal coronavacciner. Indtil nu er over 38 millioner doser blevet givet til omkring 100 lande gennem covax.

Men covax håber at kunne levere over to milliarder doser til befolkninger i 190 lande på mindre end et år. Der er navnlig fokus på 92 fattige lande, som ifølge planen skal modtage vacciner samtidig som velhavende lande.

De fattigere lande, som står først til at modtage vacciner gennem covax, er blandt andre Afghanistan, Haiti, DRCongo, Etiopien og Somalia.

- Gennemsnitligt er det sådan, at der i højindkomstlande er vaccineret næsten en ud af fire. I lavindkomstlandene er det en ud af mere end 500, siger Tedros Adhanom Ghebreyes.

I Covax er det nu planen at få distribueret over 100 millioner doser over hele verden i løbet af april og maj.

Moralsk fejltagelse

WHO kritiserer også, at lande har søgt indgå deres egene vaccinekontrakter uden for covax, som bliver holdt uden for af politiske eller kommercielle grunde.

- Disse bilaterale arrangementer risikerer at styrke vaccineuligheden, siger Tedros, som tidligere i år kaldte vaccineulighed en "katastrofal moralsk fejltagelse".

Højindkomstlande ligger for øjeblikket inde med et bekræftet antal på 4,6 milliard doser, mens nationer med mindre end mellemindkomster har 670 millioner doser. Det viser tal fra The Duke Global Health Innovation Center.