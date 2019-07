Welcome to Colourful Nuuk

redaktionen Torsdag, 25. juli 2019 - 11:31

Det har længe været en udfordring for de lokale butikker i Nuuk at komme i kontakt med turister, der besøger byen. Men nu er der bedre tider på vej.

Mange virksomheder benytter i dag i større grad de sociale medier til at reklamere for deres produkter. Det kan dog være en krævende udfordring at ramme de turister og besøgende der kun er her i nogle få timer eller dage. Dette er typisk de tusindvis af krydstogtsturister.

Mediehuset Sermitsiaq.AG har taget udfordringen op, og udgiver fredag i næste uge en gratis engelsksproget avis, som blandt andet vil blive placeret og uddelt ved Sikuki's ankomstterminal til de over 16.500 turister der besøger Nuuk de næste par måneder.

-Vi vil med udgivelsen vise, hvad Nuuks lokale butikker kan tilbyde af spændende og unikke grønlandske produkter, og samtidig give de besøgende en avis med relevante engelsksprogede historier om Grønlands hovedstad, siger administrerende direktør i mediehuset Sermitsiaq. AG, Christian Schultz-Lorentzen, der oplyser, at mediehuset til næste år vil gå skridtet videre og lancere en landsdækkende turistavis efter samme koncept.



Udover lokale annoncer, indeholder udgivelsen en mini parlør samt et kort over Nuuk, hvor de lokale butikker er markeret, så det er nemt for turisten at finde vej.

- Der arbejdes på højtryk for at få sendt en digital udgave af avisen ud til krydstogtskibene der har anløb i Nuuk hen over sommeren. Der var ellers fundet en turistoperatør i Nuuk som har kontakten til skibene og gerne ville sørge for dette, men vedkommende er desværre sprunget fra på grund af tidspres. Vi arbejder på en anden løsning, så turistavisen stadig kan blive tilgængelig om bord på krydstogtsskibene, inden skibene ankommer til Nuuk, siger Hans Pavia Petersen, salgschef i mediehuset Sermitsiaq.AG.

Det er første gang Mediehuset Sermitsiaq.AG udgiver en turistavis. Avisen vil i første omgang blive trykt i 6.000 eksemplarer.