Weekendens natteliv bekymrer politiet

I morgen lørdag klokken 8.00 ophæves en lang række restriktioner, der har været gældende for Nuuk, og borgernes lyst til at komme ud at spise eller drikke vækker bekymring hos politiet.

- Det vil være naturligt, at der er et opsparet behov for at komme ud. Men jeg vil stærkt opfordre til, at man fortsat følger de generelle råd om at holde afstand, hoste i ærmet og holde god håndhygiejne, sagde Bjørn Tegner Bay på et hasteindkaldt doorstepmøde foran politihovedkvarteret.

Han pointerede også, at man maksimalt måtte forsamle sig 100 mennesker ad gangen, og indenfor gælder reglerne om, at man højest må være et antal, som er halvt så stort som lokalerne er godkendt til.

Trængsel bekymrer

- Problemet vil nok ikke være inde i selve værtshusene og restauranterne. Her har ejerne tidligere vist, at de kan håndtere situationen. Det er imidlertid ved indgangene, og når folk skal ud og ind, at vi opfordrer folk til at vise forståelse for situationen, understregede politimesteren, der bebudede, at der vil være ekstraordinært flere betjente på gaden i Nuuk i weekenden.

- Da Nuuk var ramt af ret indgribende foranstaltninger fik vi befolkningens opbakning. Det var kun i yderst få tilfælde, at en høflig snak ikke var nok fra vores side, oplyste politimesteren, der kunne fortælle, at man under nedlukningen ikke har udskrevet en eneste bøde, der relaterede sig til corona-restriktionerne.

Han opfordrede på det kraftigste til, at borgerne ville følge anbefalingerne, så politiet slipper for at skulle gribe til bødeblokken.

- Tag det med et smil, hvis I bliver afvist ved indgangen til et værtshus og bliver bedt om at gå, sagde politimesteren og sluttede af med følgende ord:

- Pas nu på hinanden.