Wauuv: Guld og rubiner er den ultimative drøm

Jesper Hansen Mandag, 08. juli 2019 - 11:28

- Wauuv. Det er dejlige nyheder – spændende, spændende, spændende…

Guldsmed Iben Rasmussen i Aalborg kan næste ikke få armene ned af glæde, da Sermitsiaq.AG kontakter hende for at få en kommentar til nyheden om, at Nalunaq-guldminen sandsynligvis åbner produktionen igen til næste år.

- Det er simpelthen min ultimative drøm, der går i opfyldelse, hvis jeg kan få grønlandsk guld til mine smykker med grønlandske rubiner, forklarer Iben Rasmussen sin uforbeholdne glæde.

Iben Rasmussen har længe arbejdet med de grønlandske rubiner fra Aappaluttoq nær Qeqertarsuatsiaat. Hun er begejstret for de røde smykkesten, siden hun ved lidt af et tilfælde fik de første rubiner i hænderne for halvandet år siden.

Rubinerne bliver revet væk

Siden har hun købt alle de grønlandske rubiner, som hun kan få fat i, til sine unika-smykker. Kunderne er vilde med dem.

- De grønlandske rubiner er noget helt særligt. De har en speciel glød i farven, som gør dem helt unikke.

- De bliver simpelthen revet væk. Mange af kunderne har en tilknytning til Grønland, og de vil helt sikkert også være interesseret i grønlandsk guld, siger guldsmeden.

Rubinerne fra Aappaluttoq har en særlig glød i farven, fortæller guldsmed Iben Rasmussen. Jesper Hansen

Hun vil ikke komme med et bud på, hvad en ring med grønlandsk guld og en grønlandsk rubin vil koste:

- Det er simpelthen umuligt. Jeg laver al ting i hånden i mit eget design, så der findes kun en udgave af mine smykker. Derfor kommer det helt an på, hvor meget guld og hvor dyr den konkrete rubin er.

- Jeg designer heller ikke mine smykker på forhånd. Det er først, når jeg sidder med materialerne i hånden, at smykket begynder at tage form, siger Iben Rasmussen, der blev udlært i 2001 og i 2009 blev selvstændig guldsmed.