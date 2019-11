Wangenheim: Stop usmagelig heksejagt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. november 2019 - 07:52

Det er i øjeblikket medarbejdere i Narsaq og Qaqortoq, der bliver udstillet på de sociale medier, oplyser Anna Wangenheim, der mener, at personalet i stedet fortjener en stor tak, fordi de dagligt leverer en stor indsats for at hjælpe, pleje og behandle alle med behov herfor.

- Det er uacceptabelt og på ingen måde konstruktivt. På baggrund af denne adfærd risikerer Sundhedsvæsenet at miste dygtige medarbejdere, hvilket vil betyde, at servicen vil blive yderligere forringet. Og det er forhåbentlig ikke det, man ønsker, understreger Anna Wangenheim, der selv er uddannet sygeplejerske.



Fælles forståelse



-Vi er nødt til at nå frem til en fælles forståelse af, at det handler om at passe på hinanden og tage vare på vores fælles interesser. Vi ønsker jo alle at have det bedst mulige Sundhedsvæsen, skriver hun i en pressemeddelelse, der bærer overskriften: Drop heksejagten.

- Vi er alle nødt til at holde os for øje, at vi er medejere af sundhedsvæsenet, og derfor bør være med til at værne om det. I stedet for at hænge hårdtarbejdende mennesker ud på de sociale medier, så vil jeg opfordre til, at man i stedet bruger de formelle klageveje. Det andet er til stor skade for de ansattes arbejdsmiljø og velbefindende, og kan være med til at skabe et endnu større pres på problemerne med både fastholdelse og rekruttering i Sundhedsvæsenet, lyder det fra Demokraternes medlem af Inatsisartut.