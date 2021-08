Wangenheim: Saml talsmandsinstitutionerne

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 14. august 2021 - 14:00

Et forslag fra det tidligere Naalakkersuisuts om at samle organisationer i en menneskerettighedskommission har fået en hård medfart af både talsmænd og formænd i rettighedsinstitutioner og råd, som kræver inddragelse..

Parterne manglede inddragelse og frygtede, at man vil skulle levere mere for de samme penge. Daværende handicaptalsmand, Christina Johnsen, udtalte blandt andet at talsmændende ikke kan arbejde 24/7.

Men på trods af kritikken, så mener Demokraternes Anna Wangenheim fortsat det er en god måde at mindske administrationen på. Hun vil vide hvorfor de nuværende naalakkersuisut har syltet ideen.

- Vi hører ofte de forskellige partier sige, at man ønsker at spare penge ved at mindske den offentlige administration. Jeg og Demokraatit er meget enige i dette synspunkt. Det er derfor overraskende, at man fra Naalakkersuisuts side ønsker at udvide den offentlige administration med et særskilt sekretariat til ældretalsmanden, skriver Anna Wangenheim i sin begrundelse for sin paragraf 37 spørgsmål.

Naalakkersuisut har lige haft en høring om en lovforslag om Ældretalmandens sekretariat, som skal være politik uafhængig. Ældretalsmanden får bevilliget omkring 800.000 kroner, mens Naalakkersuisut har planer om at bevillige godt 1 million kroner ekstra til ansættelser og oprettelse af det nye sekretariat.

Manglende ny tænkning

Da administrationen er dyr, så undrer Anna Wangenheim sig over, hvorfor Naalakkersuisut ikke tænker i nye baner.

-Vi er på ingen måde uenige i, at ældretalsmanden har brug for et sekretariat. Naturligvis har Ældretalsmanden udtrykt ønske om sekretariatsbistand. Men hvorfor dog ikke benytte lejligheden til at tænke på fornyelse og mere effektivitet, så vi kan mindske udgifterne til administration og i stedet bruge de sparede penge på reelle forbedringer til de ældre?

Demokraterne mener, at det er på sin plads, at man undersøger, hvad man kan gøre for effektivisere administrationen blandt talsmandsinstitutionerne.

- Dette ville jo også betyde, at sekretariaterne kunne samarbejde, sparre og inspirere hinanden i langt højere grad end i dag, og man kunne også forestille sig, at der var penge at spare til lokaler med videre.

Daværende regering satte lovforslaget i bero efter kritik af manglende inddragelse af institutionerne.