Wangenheim: Bevægelse kan redde sundhedsvæsenet

Allerede nu kæmper medarbejderne i sundhedsvæsenet med at nå at behandle alle patienterne:

- Vi mangler medarbejdere og ressourcer, og ikke mindst halter vi efter med kompetenceudvikling, hvad der gør det vanskeligt at tilbyde de behandlinger, der findes på verdensplan, skriver naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim (D) i en pressemeddelelse.

Og der ser kun ud til at blive flere at behandle i fremtiden, fordi antallet af patienter, der lider af livsstilssygdomme, forventes at stige med 40 procent alene inden for de kommende 10 år.

Livsstilssygdommer er eksempelvis overvægt, diabetes, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og andre livsstilsrelaterede sygdomme,

- Det er en trist udvikling. For det er sygdomme, der i høj grad forringer den enkeltes mulighed for at leve et godt liv, skriver Anna Wangenheim og fortsætter:

Udgifter vil stige voldsomt

- Udgifterne til sundhedsvæsenet vil stige voldsomt, hvis vi skal tilbyde behandling til flere og flere. Og selv med forbedrede behandlingsmuligheder vil sygdommene for en del mennesker stadig betyde forringet livskvalitet.

Derfor må borgerne gøre deres og forbedre deres egen sundhed, ellers bliver det umuligt for sundhedsvæsenet at klare alle opgaverne, vurderer Anna Wangenheim:

- Jeg tror på, at mange af os ved fælles hjælp kan lægge smøgerne på hylden. Vi kan vælge at fylde indkøbskurven med lidt sundere varer. Og vi kan slukke for fjernsynet, komme op af sofaen og få rørt benene - gå en tur i vores smukke natur, lege med børnene, eller melde os ind på gymnastik- eller håndboldholdet – alt efter hvem vi er, skriver hun.