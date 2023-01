Wangenheim er ikke tilfreds med svar fra naalakkersuisoq

Merete Lindstrøm Mandag, 02. januar 2023 - 15:35

Anna Wangenheim (D) har svært ved at gennemskue, om der reelt er tale om nye muligheder for kræftpatienter i det som naalakkersuisoq for Sundhed Mimi Karlsen (IA) kalder , eller om mulighederne hele tiden har været der, men at det bare er beslutningskompetencen, der er flyttet, lyder det fra politikeren fra Demokraatit.

Det forsøger hun at opklare med en række paragraf 37-spørgsmål til naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen. Hun vil blandt andet vide, hvad årsagen er til, at Naalakkersuisut har valgt, at tilbuddet om udvidet behandling skal foregå udenom visitationsnævnet, fordi hun frygter at det så kan blive svært at sikre alle patienter lige adgang til behandlingstilbuddene.

Mimi Karlsen svarer, at kræftbehandlingstilbuddene udvides således, at der ikke længere er brug for at behandle individuelle sager om kræftbehandling i Visitationsnævnet, fordi ansvarshavende læge kan afsøge mulighederne for kræftbehandlingog iværksætte disse uden forudgående sagsbehandling i Visitationsnævnet.

Frygt for forskelsbehandling

Men det bekymrer altså Anna Wangenheim, som vil vide, hvordan Naalakkersuisut i den forbindelse vil sikre ligheden i retten til behandling, når tilbuddet tilsyneladende skal baseres på skøn fra individuelle læger.

- Tilbud om behandling vil ikke overgå fra en vurdering i Visitationsrådet til et skøn fra individuelle læger. Der er i stedet tale om et generelt udvidet behandlingstilbud på kræftområdet. Tilbud om konkret behandling foretages i samspil mellem patienten, lægen i Grønland og den onkologiske specialist i Danmark, skriver Mimi Karlsen.

Hun oplyser ydermere, at behandlingstilbuddet fremover vil afspejle det tilbud, som patienter bosiddende i Region Hovedstaden i Danmark får tilbudt.

- Naalakkersuisut understreger, at det altid er patientens eget valg, om man ønsker at tage imod det pågældende behandlingstilbud, lyder det.

Tilbydes til alle

Wangenheim er også interesseret i at vide, hvordan de nye muligheder for kræftbehandling adskiller sig fra de muligheder som allerede eksistere.

- Den udvidede mulighed for kræftbehandling adskiller sig i den forstand, at det nu udgør et generelt behandlingstilbud.

Mimi Karlsen oplyser i sit svar også, at den udvidede kræftbehandling så vidt muligt foretages i Grønland og, at behandlinger som ikke kan gennemføres i Grønland, vil blive tilbudt gennem Region Hovedstaden under samme ressourceforhold som for danske patienter.

Eksperimental behandling er med i tilbuddet

Samtidigt skiver hun dog, at det udvidede kræftbehandlingstilbud som udgangspunkt ikke vurderes at kræve øget bemanding blandt det sundhedsfaglige personale i Det Grønlandske Sundhedsvæsen fordi behandlingerne omfattet i det udvidede tilbud i altovervejende grad vil blive foretaget i Danmark.

Og det undrer Wangenheim, som ikke føler sig bedre oplyst af svaret.

- Jeg bliver mere bekymret, fordi der ikke påtænkes at tilføres flere menneskelige ressourcer til sundhedsvæsenet, siger hun og tilføjer:

- Det lugter langt væk af useriøsitet, særligt med tanke på at IA gik til valg til folketinget på at de vil arbejde på at sikre behandling udenfor Rigshospitalet.