Wangenheim forlanger klart svar om værnepligt

Thomas Munk Veirum Fredag, 25. juni 2021 - 07:46

Demokraatits Anna Wangenheim er langt fra tilfreds med naalakkersuisoq Pele Brobergs (N) svar på, hvem der er ansvarlig for, at grønlandske unge ikke kan blive prøvet til værnepligt i Grønland i år.

Politikeren har stillet en række spørgsmål til Naalakkersuisut, efter det er kommet frem, at Forsvaret har sat afprøvninger til værnepligt i Grønland på pause. Prøvningerne har kørt siden 2018.

Forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.) har oplyst til KNR, at afprøvningerne er sat på pause efter forespørgsel fra Naalakkersuisut, men det svarer naalakkersuisoq Pele Broberg undvigende på i svaret til Anna Wangenheim.

Utilfreds med svar

Anna Wangenheim spørger direkte:

- Har Naalakkersuisut aflyst hvervningsrundture?

Til det svarer naalakkersuisoq: 'Naalakkersuisut har ingen bemyndigelse over rigsmyndighederne, herunder Forsvaret.'

Og det svar er Anna Wangenheim altså ikke tilfreds med:

- Jeg synes ikke, han svarer, og Naalakkersuisut er jo forpligtet til ikke at komme med vildledende svar eller holde oplysninger tilbage, siger Anna Wangenheim til Sermitsiaq.AG.

Nye spørgsmål sendt afsted

Derfor har politikeren sendt nye spørgsmål afsted, hvor hun igen spørger indtil, hvem der har ansvaret for, at der ikke bliver afprøvninger til værnepligt i Grønland i år.

Hun mener, det er af 'afgørende betydning for Inatsisartut og offentligheden at få afklaret, hvorvidt oplysningen fra forsvarsministeren er korrekt eller beror på en misforståelse'.

I stedet for at blive prøvet til værnepligt her i landet, kan unge få støtte fra Selvstyret til at flyve til Danmark for at blive prøvet til værnepligt. Anna Wangenheim er ærgerlig over udviklingen:

- Hvervningsrundturene har fundet sted de sidste par år og har været en succes. Mange unge har haft gavn af værnepligtuddannelse, og det har været et godt uddannelsestilbud, siger Anna Wangenheim.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra naalakkersuisoq Pele Broberg. Men her henviser man til naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke.