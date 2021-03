Wangenheim efterlyser genåbningsplan

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. marts 2021 - 16:00

Tidligere naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim, efterlyser en plan for, hvordan samfundet igen kan åbne sig mod resten af verden, så de ramte dele af erhvervslivet igen kan tjene penge, men uden at gå på kompromis med folkesundheden.

- Konsekvensen ved en dårligt gennemtænkt genåbning vil være en katastrofe for vores allerede pressede erhvervsliv. Hjælpepakkerne kan ikke fortsætte i det uendelige, og det er derfor nødvendigt, at vi planlægger en gennemtænkt genåbning, der øger og understøtter erhvervslivets muligheder for at tjene penge, uden at vi går på kompromis med folkesundheden, skriver Anna Wangenheim i et debatindlæg, som hun har sendt til pressen.

Hvem skal prioriteres?

Hun mener blandt andet, at der skal udvikles et vaccinepas, og så skal eksempelvis medarbejdere i turisme- og restaurationsbranchen prioriteres, når det gælder vaccine, så erhvervslivet kan blive sparket i gang.

Demokraatits kandidat har udformet nedenstående liste af emner, som hun mener, at en genåbningsstrategi skal basere sig på:

Plan for testcentre og udvikling af teknologi for at minimere antal dage med karantæne

Lempelse af forsamlingsrestriktioner over tid, så sports-, konference og kulturbegivenheder kan holdes.

Synliggøre vaccinationsstrategien og lave planer for særskilte indrejserestriktioner alt afhængig af, hvor mange der har fået vaccinationer det pågældende sted.

Sikre en effektiv vaccinationsstrategi, der naturligvis prioriterer de mest sårbare i samfundet samt sundhedspersonale, men som herefter prioriterer mennesker, der arbejder med turisme eller som på anden vis udfører arbejde, der kan hjælpe til med at sparke gang i erhvervslivet igen.

Indføre et vaccinepas, så det bliver muligt i højere grad at gennemføre eksempelvis kulturelle aktiviteter som koncerter, men også så det kan fremme vækst og udvikling i eksempelvis i turisme- og restaurationsbranchen.

Sikre os at vi har nok af kompetent personale til at sikre, at samfundshjulene bliver holdt i gang og i den forbindelse tydeliggøre, hvilke funktioner i samfundet, der er nødvendige i den forbindelse. Sørge for at befolkningen konstant bliver informeret om genåbningen og de tiltag, der er i forbindelse hermed herunder en form for proceslinje, der på overskuelig vis tydeliggør, hvad man kan forvente og hvornår man kan forvente det.

Anna Wangenheim betegner den hidtidige indsats mod bekæmpelsen af Covid-19 som værende en succes, da det i høj grad har været muligt at holde den frygtede virus ude af landet.

- Det var ikke mindst på grund af den store udfordring med bekæmpelse af COVID-19, at Demokraatit valgte at indtræde i koalitionen i maj 2020, fastslår politikeren.