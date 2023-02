Wakeup-call for Grønland

Redaktionen Torsdag, 16. februar 2023 - 14:46

Det statsejede svenske mineselskab LKAB vil udvinde sjældne jordarter fra Europas største forekomst ved Kiruna i Nordsverige. Det meddelte selskabets direktør, Jan Moström, da han for et par uger siden holdt pressemøde 500 meter under jorden.

Det skriver avisen AG.

Tid og sted for pressemødet var ikke tilfældigt. Sverige overtog den 1. januar formandskabet i EU, og den spektakulære og nøje orkestrerede pressebriefing dybt nede i verdens største jernmine skulle frem for alt signalere, at Sverige nu går ind i kampen mod Kinas de facto monopol som leverandør af råstoffer til Europas grønne omstilling.

Det lykkedes. Selvom forekomsten af de sjældne jordarter i nærheden af jernminen har været kendt i mange år, blev den præsenteret som en nyhed for den sværm af journalister fra hele verden, der dækkede den underjordiske begivenhed.

