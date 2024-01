VVM offentliggjort: Ingen cyanid i guldprojekt

Trine Juncher Jørgensen Lørdag, 20. januar 2024 - 11:19

I sidste uge offentliggjorde Naalakkersuisut de miljø- og samfundsmæssige redegørelser (VVM og VSB) for det canadiske Amaroq Minerals’ guldprojekt i Nalunaq.

Heraf fremgår det, at der er tale om et underjordisk mineprojekt, hvor der skal etableres et forarbejdningsanlæg i tilknytning til minen, hvor malmen knuses og formales, og hvor tailings filtreres fra. Dertil skal der indrettes et ”guldrum”, hvor koncentratet separeres og omsmeltes til guldbarrer.



Redegørelserne er udarbejdet af et eksternt miljøkonsulentselskab WSP Golder, og beskriver projektets forventede påvirkninger af miljøet, naturen og klimaet og hvilke afbødende tiltag selskabet planlægger at anvende for at begrænse miljøpåvirkningen. Dertil giver redegørelserne myndighederne de nødvendige oplysninger, der skal til for at de kan fastlægge betingelser for tilladelse og godkendelse af det foreslåede projekt.

