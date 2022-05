Vurdering: Veltilrettelagt GM og gode fremtidsudsigter for sporten

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 11. maj 2022 - 11:05

Sermitsiaq.AG har talt med Kim O. Petersen, der er tidligere træner for GSS, og nu står for kvindelandsholdets træminger i Nuuk.

- Først og fremmest vil jeg sige, at arrangørerne har virkelig været velforberedte, med underholdning ved pauserne eller før kampstart, så tilskuerne også inddrages til mesterskaberne, fremhæver han.

Landstræneren har specielt lagt mærke til et hold fra Sydgrønland under turneringen og er samtidigt imponeret over stemningen.

- K-33 fra Qaqortoq er tilbage, og deres spillemæssige niveau er højere, end det, jeg havde regnet med. De har ikke været med i flere år, derfor var det opløftende at se, hvor godt de havde forberedt sig op til mesterskaberne. Men også at tilskuerne er tilbage, hvor der var god stemning, hvor jeg kan sige, at stemning var tæt på den gode stemning, der var under Pan Am i 2018, siger Kim O. Petersen.

Stærk organisation

Ved mesterskaberne blev det igen bevist, at GSS har en stærk organisation bag holdet, fremhæver han.

- Organisationen bag GSS har flere samarbejdspartnere, bestyrelsen har fordelt arbejdsgrupperne godt for de frivillige. Det er ikke bare lige til at afholde GM. Holdene skal have værelser, der skal være nogen, der skal stå for kioskerne. På denne måde har arbejdsgrupperne så kunne arbejde trygt, fortæller Kim O. Petersen.

Mest velforberedt

På den spillemæssige plan kunne han også se, at GSS var det mest forberedte hold blandt andre klubber:

- Spillerne er stærkere end de andre hold. Konditionsmæssigt var de også foran. Hos kvindesiden er NÛK kommet tættere på GSS, hvor de var i stand til at presse mesterholdet. Men GSS har rutinerede spillere, der har været med i flere finaler. Dere finaleerfaring blev en stor fordel for GSS. Der var stor fokus på forsvarsspillet, og jeg mener ellers, at finaleholdene kunne have spillet hurtigere, hvor der også ikke var så mange scoringer på kontra.

Efterlyser langt flere kampe

Hvis udviklingen skal fortsætte, mener Kim O. Petersen, at der bør spilles langt flere kampe.

- Der er flere muligheder, hvor der for eksempel kan spilles først blandt holdene i regionerne. Måske er det en mulighed, at der kunne spilles indledende kampe i regionerne, så der derefter spilles 'Final Four' til sidst. Kontinuerlige kampe ville gavne alle hold, så holdene ville kunne vide, hvilke mangler de har spillemæssigt, før de tager til den afgørende slutrunde, lyder det fra Kim O. Petersen.

Fremtiden er lys

Landstræner for kvindelandsholdet Anders Friis glad for, jeg fik lov til at opleve et GM på nærmeste hold.

- Et fantastisk arrangement med diverse shows, god stemning og vigtigst af alt en masse god håndbold. Det har krævet mange timer at stable sådan et arrangement på benene, så stor ros til arrangørerne, siger han.

Den spillemæssige kvalitet var som han forventede og håbede.

- Jeg forventede at se en masse gode præstationer, se nogle rutinerede spillere gå forrest og tage ansvar. Ligeledes håbede jeg at se nogle unge talenter i aktion, som på sigt kan være med til at løfte niveauet yderligere. Begge dele blev opfyldt, så jeg rejser hjem med en masse gode oplevelser i bagagen og en tro på, at fremtiden ser lys ud for det grønlandske damelandshold og håndbolden generelt i Grønland, lyder det fra Anders Friis.